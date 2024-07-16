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故宮南院金玉之旅 逾700件玉器金銀飾品精美絕倫

中央社／ 嘉義縣16日電

故宮南院7月起以「破解天字號玉器密碼」及「金銀飾件」為題，展出乾清宮玉器及清代服飾、飾品等逾700件典藏精品，件件精美絕倫，邀請民眾來一趟超奢華「金玉」之旅。

國立故宮博物院南部院區今天舉行「乾清宮尋寶－破解天字號玉器密碼」及「妙色－清代金銀飾件」特展記者會，故宮博物院副院長余佩瑾致詞表示，2檔展品逾700件精品，是南院年度大展，展期持續2年。

「乾清宮尋寶」策展人故宮器物處副研究員蔡慶良表示，乾清宮是清朝雍正帝之後歷代皇帝傳位詔書的安放處，是皇權中心，也是收藏歷代重要文物寶庫；民國13年清室善後委員會以千字文「天地玄黃，宇宙洪荒…」作為各宮殿文物的編號首碼，自此「天」字號文物成為專指乾清宮所藏重寶。

蔡慶良說，故宮收藏的天字號玉器，跨距達數千年，包括新石器時代晚期象徵神權的法器、西周時期彰顯宗法階級的禮器、宋元明清的文人珍玩，以及異域入貢寶物，美不勝收，透過此展覽可一窺堂奧。

「妙色－清代金銀飾件」展策展人故宮器物處副研究員陳慧霞表示，人們佩戴金銀及寶石飾件，除了增添美麗光采或象徵地位財富，也有著對幸福的祈願；而妙色展不只展示金銀飾件的光鮮亮麗，還希望將飾件放在社會脈絡中，呈現出飾件發展脈絡與內在意涵。

展櫃中，各種造型的銀製「長命鎖」及「囍字珠翠滿鈿、囍字鈿花貂皮帽」等展件，讓人對飾件所傳達的祈願很有感。

陳慧霞說，展覽分4單元，「宮廷簪飾的流變」、「皇家禮儀與排場」、「生命禮俗與節慶」與「歡樂的巿集」，說明清代宮廷婦女髮型、簪飾工藝相互關聯與審美觀變化，以及作為民間商品流通的能動性，乃至轉化為戲劇角色的裝扮或信仰佩戴的新面貌。

故宮南院表示，「乾清宮尋寶－破解天字號玉器密碼」及「妙色－清代金銀飾件」2檔特展即起展出至民國115年8月23日止，歡迎觀眾把握機會，一探清宮金玉秘藏。

故宮南院 文物

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