性影像暴力盛行率逾1成 專家：被害者須長期減傷、服藥

藝人黃子佼持有兒少性影像，引發社會關注性影像議題，衛福部今天公布台灣首次數位性暴力盛行率調查，性影像暴力終生盛行率為10.4%，以30至39歲年齡區間盛行率最高，但40至49歲盛行率仍超過一成。研究計畫主持人、暨南大學社工系教授王珮玲說，研究結果凸顯，性影像暴力受害者雖集中在年輕族群，「但長者也沒有免疫。」

衛福部統計，依性影像暴力樣態區分，未經同意或遭脅迫被取得影像（含偷拍、竊取、強迫威脅）9.5%、遭威脅散布1.8%、未經同意散布1.9%、換臉0.4%；以被害人年齡區分，30至39歲遭受影像性暴力終生盛行率最高18.1%，其次為25至29歲16.1%、20至24歲14.8%、40至49歲11.3%。

衛福部於去年8月15日起成立性影像處理中心做為全國單一窗口，全年無休受理性影像案件被害人之申訴，進行移除、下架，截至今年5月31日止，性影像處理中心共受理1150件申訴案件、涵蓋754名被害人；被害人以女性69.9%最多，男性為30.1%；並以18至24歲42.6%為最多，其次為25至34歲25.3%、13至17歲20%；性影像散布者以網友62%最多，其次為伴侶16%。

性影像中心受理諮詢案件計3094件，計639名被害人。衛福部性影像處理中心主任劉昱均說，據第一線服務經驗，18至24歲者最常向中心求助，但尋求諮詢服務者，45歲以上熟齡者不在少數，許多民眾表達對於性影像處理流程擔憂，希望進一步了解處理程序，過程中需揭露哪些個資等。

劉昱均說，性影像中心不具公權力，也未設有社工，僅能提供民眾法律諮詢，轉介心理輔導相關資源，並協助通知網路業者下架；所有受理之申訴案件皆轉至各地方政府依法處理，並通知網際網路平台業者下架，截至今年5月31日，移除計1020件網址，下架移除率88.6%。

衛福部保護司司長張秀鴛說，性影像案件無國界及持久、很難完全中止，較傳統性侵害案件造成之傷害更恆久、與社會的斷裂強度及不信任更強，為協助性影像被害人盡速減少性影像帶來的影響，衛福部將性影像暴力被害人納入全國8家性創傷復原中心之服務對象。

全芯創傷復原中心社工師林芮璿表示，性影像暴力被害者對人、社會環境信任感遭破壞，情緒容易變得敏感，他人一個眼神、一句話語都會引起被害者生氣、難過，甚至有個案只要聽到手機鈴響，就相當焦慮，這都是創傷反應，需要長期減傷、調節創傷反應，並適時使用抗焦慮藥物，才能逐漸緩解焦慮、重建信任。