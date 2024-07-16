快訊

徐乃麟赴法院提告 突自白：演藝圈42年最對不起唐從聖

遺產分配常見誤解！「配偶無條件拿一半」是錯的？律師2階段詳解

綠營控幼兒園性侵案蔣萬安無作為 徐巧芯出示公文還原真相

影／阿里山遊樂區遊園車卡平交道 眾人合力推車脫困

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
阿里山森林遊樂區遊園車昨天卡在平交道，10多名熱心民眾一起推車，讓列車順利通過平交道。翻攝自Threads dora0216
阿里山森林遊樂區遊園車昨天卡在平交道，10多名熱心民眾一起推車，讓列車順利通過平交道。翻攝自Threads dora0216

阿里山國家森林遊樂區每逢假日都會湧入觀光人潮，遊園車固定每半年保養檢修，但昨天傳出遊園車疑似故障，停在平交道上，正要前往沼平車站的列車緊急煞停，列車長還下車協助引導，在眾人合力推車下，遊園車順利脫困，列車也因此誤點3分鐘。

有民眾昨天搭乘阿里山小火車，以影片錄下10多人合力推車畫面，Po到社群平台Threads上，肯定團結力量大，遊園車剛好故障停在平交道上，卡在平交道很危險，幸好大家都很熱心幫忙推車，而且阿里山小火車速度很慢，才有驚無險沒發生意外。

林鐵及文資處副處長周恆凱說，從阿里山車站開往沼平車站的列車，昨天早上行經79號平交道前，發現遊園車故障停在路線上，列車長立即下車協助交管、引導，早上11點7分排除故障後，繼續開往沼平車站，誤點約3分鐘，並未影響其他班次列車。

森林遊樂區 阿里山

延伸閱讀

影／高雄轎車遭自強號「撞爛車頭」 卡平交道原因曝光

高雄轎車卡平交道柵欄動彈不得 自強號「擦撞車頭」影響近3千名旅客

阿里山保育「國鳥」有成吸引日本賞鳥團 帝雉現身鳥友驚喜

影／驚險！為撿東西 機車停平交道遇柵欄放下…險遭火車撞

相關新聞

試管男嬰送月子中心卻窒息亡 家屬泣：後悔沒多抱緊你

嘉義一對夫妻在嘉義長庚醫院生下試管男嬰，6月13日出生疑缺氧呼吸急促，送至加護病房觀察，痊癒後入住長庚產後護理之家，7月...

蛋黃別丟喔！營養師建議雞蛋「最佳吃法」 吸收率達99％

被列入「Superfood（超級食物）」的雞蛋，營養價值高、烹煮方式多變，是日常容易取得的高CP值食物。但雞蛋要怎麼吃，才能兼顧營業又不過量呢？營養師劉怡里建議，成人一天可以吃2-3顆，最好吃全蛋、熟蛋，營養完整吸收好，她也提醒想減肥的人吃太多蛋，反而會變胖。

影／阿里山遊樂區遊園車卡平交道 眾人合力推車脫困

阿里山國家森林遊樂區每逢假日都會湧入觀光人潮，遊園車固定每半年保養檢修，但昨天傳出遊園車疑似故障，停在平交道上，正要前往...

地理優勢、科技巨頭匯聚 台灣成西雅圖10大旅客來源國

疫後台美旅遊市場成長快速，位處美國西北區的西雅圖不僅具地利之便，吸引不少轉機客，受惠於科技巨頭匯聚，更被譽為「AI首都」...

性影像暴力盛行率逾1成 專家：被害者須長期減傷、服藥

藝人黃子佼持有兒少性影像，引發社會關注性影像議題，衛福部今天公布台灣首次數位性暴力盛行率調查，性影像暴力終生盛行率為10...

長庚皮膚病理數位化 完整判讀七大疾病種類

對於臨床無法直接診斷的皮膚疾病，或是嚴重疾病多種用藥的皮膚病變、特殊反應，都要藉由皮膚切片取得病灶樣本，再進行病理檢查，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。