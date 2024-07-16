影／阿里山遊樂區遊園車卡平交道 眾人合力推車脫困

阿里山國家森林遊樂區每逢假日都會湧入觀光人潮，遊園車固定每半年保養檢修，但昨天傳出遊園車疑似故障，停在平交道上，正要前往沼平車站的列車緊急煞停，列車長還下車協助引導，在眾人合力推車下，遊園車順利脫困，列車也因此誤點3分鐘。

有民眾昨天搭乘阿里山小火車，以影片錄下10多人合力推車畫面，Po到社群平台Threads上，肯定團結力量大，遊園車剛好故障停在平交道上，卡在平交道很危險，幸好大家都很熱心幫忙推車，而且阿里山小火車速度很慢，才有驚無險沒發生意外。

林鐵及文資處副處長周恆凱說，從阿里山車站開往沼平車站的列車，昨天早上行經79號平交道前，發現遊園車故障停在路線上，列車長立即下車協助交管、引導，早上11點7分排除故障後，繼續開往沼平車站，誤點約3分鐘，並未影響其他班次列車。