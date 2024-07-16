地理優勢、科技巨頭匯聚 台灣成西雅圖10大旅客來源國

疫後台美旅遊市場成長快速，位處美國西北區的西雅圖不僅具地利之便，吸引不少轉機客，受惠於科技巨頭匯聚，更被譽為「AI首都」，而台灣科技產業同樣成熟，雙方交流增加也帶動商務客發展，台灣去年已為前10大到訪西雅圖來源國之一，今夏更成為航空業兵家必爭之地。

根據西雅圖旅遊局統計，疫情前台灣每年到訪西雅圖的旅客有2萬3200人，觀光消費額約2100萬美元（約台幣6億8455.80元）；去年恢復至1萬5400人，觀光消費額約575萬美元（約台幣1億8743.85元），為到訪西雅圖的前10大市場。美國國家旅遊局台灣區代表羅世玟也說，去年美國來台旅客34萬1629人，今年預估可達39萬3000人。

隨著旅遊市場復甦強勁，航空公司陸續布局航點，今年夏季光是西雅圖就有3家航空開航，加上原有的長榮航空，已有4家業者競爭市場。華航14日起開航，初起每周5班，明年待運能到位，將率先增至達每日1班。華航總經理高星潢表示，航空業可以是既競爭又合作的關係，若運能提升，也能嘉惠更多旅客。

西雅圖匯集微軟、亞馬遜等科技巨頭，鄰近地區還有Google、Meta設立園區，為美國科技重鎮。西雅圖台北經濟文化辦事處（TECO）處長甄國清指出，台灣與西雅圖每年貿易產值高達38億美元（約台幣1238.72億元），且西雅圖被認為是世界AI首都，家庭收入高居全美第3，台灣科技業同樣發展成熟，也帶動商務旅客蓬勃發展。

西雅圖旅遊局總監Liz Johnson表示，過去旅客到西雅圖多是前往景點拍照打卡，這2年觀察到，愈來愈多旅客來西雅圖嘗試露營、參觀州立公園和國家公園、體驗當地人會做的事，預計未來台灣到訪旅客會隨著航班開通大幅增加。

華盛頓州眾議員Cindy Ryu指出，觀光產業對華盛頓州非常重要，不僅每年可帶來14.5萬個工作機會，更可帶來36億美元觀光收入，這個金額可以降低每個家庭1千美元的稅金負擔。華盛頓州參議員Bob Hasegawa也說，2026年世界盃足球賽其中一個舉辦城市就在西雅圖，此次華航復航可望為此帶來更多商機。