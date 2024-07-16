試管男嬰送月子中心卻窒息亡 家屬泣：後悔沒多抱緊你

嘉義一對夫妻在嘉義長庚醫院生下試管男嬰，6月13日出生疑缺氧呼吸急促，送至加護病房觀察，痊癒後入住長庚產後護理之家，7月3日晚上突傳嬰兒窒息，經搶救恢復生命但腦部嚴重受損，昨天拔管離世，家屬質疑值班人員照顧未完善，院方回應，依規定照顧嬰兒，後續持續關心家屬。

嘉義長庚醫院回應，男嬰進行醫療過程中，院方持續關懷家屬，為何發生窒息，原因仍待釐清；產後護理之家照護人員有依照規定持續照顧嬰兒室嬰兒，並無長時間未照顧情形，對於與家屬認知上有落差，後續會持續關心家屬，加強溝通，也尊重家屬的做法。

男嬰母親的弟弟說，昨天姊姊辦理離開產後護理之家手續，繳納尾款，過程都無人表達歉意，對於產後護理之家對嬰兒照護疑未完善感到不滿。男嬰家屬表示，經檢視產後護理之家監視器畫面，發現值班人員靠著小床讓寶寶自己喝奶、坐著一邊滑手機一邊抱顧寶寶、相隔40到50分鐘才巡視一次，質疑照顧未完善。

男嬰母親發文感嘆，看著你的照片眼淚一直掉，後悔沒有一直緊緊的抱著你，後悔帶你來嘉義長庚月子中心，也有太多的捨不得。你要在天上當快樂的小天使，等爸爸媽媽準備好了，你記得再來排隊，用你的方式讓我們知道你回來了，再來當爸爸媽媽的小孩。

男嬰母親文章中指出，6月13日真空吸引生出試管寶寶，出生後缺氧呼吸急促，在加護病房觀察治療，6月24日痊癒出院並入住長庚產後護理之家，7月3日下午5點送回嬰兒室，晚上8點40分被發現窒息，到院已經OHCA，打強心針靠儀器救回，7月10日核磁共振確定腦部嚴重受損，只能靠機器維持生命跡象，無法自己呼吸、永遠無法甦醒，7月15日拔管離世。