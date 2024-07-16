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賴總統視察氣象署 關心7月是否有颱風發展

中央社／ 台北16日電
賴清德總統（中）今天到中央氣象署視察。聯合報系資料照/記者邱德祥攝影
賴清德總統（中）今天到中央氣象署視察。聯合報系資料照/記者邱德祥攝影

總統賴清德今天視察中央氣象署，他表示，因應氣候變遷，期許氣象署持續精進、政府也會支持；他也關心7月是否會有颱風，氣象署指出，未來半個月可能會有熱帶系統生成，但後續仍需要觀察。

賴總統表示，氣象署的工作非常重要，民眾感受很深，深深影響生活、工廠經營、甚至政府決策；依過去的經驗，7月開始陸續會有颱風，也是大家特別辛苦的時候，希望透過氣象署，讓災害降到最小。

賴總統也向氣象署提問，7月是否會有颱風影響台灣。氣象署簡任技正伍婉華表示，現在開始到未來半個月間，南海至菲律賓東方海面一帶會有熱帶系統形成，但是否會增強為颱風、或是對台灣的影響程度仍要看大氣變化，氣象署會持續關注。

賴總統表示，氣候變遷造成天然災害頻傳，台灣與全球一致，要盡所能做好因應措施；如果氣象署的工作非常精準，政府做決定就會接近完美，將傷害降到最低；他也說，會精進氣象署各種軟、硬體，交通部、行政院都會支持。

賴總統進一提到，氣象署的超級電腦系統進入到第六代，未來9年內、每3年一期，會有第七、八、九代，政府會鼎力支持，在極端氣候裡，在科技上落後，沒辦法趕上氣候變遷，就會缺少對國人的保護。

賴總統期許，因為台灣的進步，世界也能往前邁進一步，台灣也可以貢獻國際社會，要有這樣的志氣。

賴總統說，台灣在硬體有非常好的成就，近幾年軟體也發展，軟硬兼顧是必然發展的方向，有很好的軟體、讓硬體能發揮功能；另外也要著重人才培養，希望未來氣象人才是科技人才，科技人才也能具備氣象知識，讓科技氣象人才愈多，氣象署的實力也就會愈好。

因應氣候變遷，賴總統表示，前總統蔡英文宣布2050淨零，未來他在總統府也成立氣候變遷對策委員會，是希望結合產官學研各界的力量來因應，也需要與氣象署合作、愈做愈好，不僅保障國人，也是幫助產業提升，數位、經濟轉型，國家才能因應各項挑戰能持續進步，發展。

氣候變遷 氣象署 賴清德 颱風

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