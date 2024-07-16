蛋黃別丟喔！營養師建議雞蛋「最佳吃法」 吸收率達99％

被列入「Superfood（超級食物）」的雞蛋，營養價值高、烹煮方式多變，是日常容易取得的高CP值食物。但雞蛋要怎麼吃，才能兼顧營業又不過量呢？營養師劉怡里建議，成人一天可以吃2-3顆，最好吃全蛋、熟蛋，營養完整吸收好，她也提醒想減肥的人吃太多蛋，反而會變胖。

營養師劉怡里在粉專分享影片，表示在診間最常被問到的問題，就是「雞蛋要怎麼吃？吃多少才正確？」，她建議成年人一天以2-3顆為主，而且要吃全蛋較好，尤其是蛋黃裡有維生素A、D、E、葉黃素、玉米黃素，對於眼睛、身體健康是相當有益的。

烹調方式則建議最好是吃熟蛋，尤其是水煮蛋。她表示，依據研究不同的熟度的雞蛋，對於營養的吸收率差異頗大。生蛋的吸收率最低，只有50%，如果是熟蛋，不論是煎蛋、炒蛋、蒸蛋或荷包蛋，吸收率可達到80%，其中以水煮蛋為最佳，吸收率更高達99%。

另外，她也提醒，雖然雞蛋可以幫助減脂，但想減重的人仍不宜吃太多蛋，小心反而會變胖。