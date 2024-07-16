健保點值修法大戰 陳時中：1點1元真的能解決問題嗎？

為改善健保點值長期偏低狀況，健保法針對健保點值保證的修法草案，歷經4次協商破局後，預計今日在立法院院會表決。各界看法不一，醫界疾呼應該入法保障1點1元或是1點0.95；另一方則擔心點值保障入法，會跟現有總額制度有衝突。

昨日立法院處理健保法修正草案，朝野各黨團原在良性溝通下，已達成共識，將以主決議方式，同意在不修改健保法的前提下，於2025年6月30日前要達到「健保平均點值達0.95元」，但民進黨團為了協商結論是否加上「建請」二字，讓朝野協商破局。民間監督健保聯盟發言人滕西華更直批，保障點值是禍國殃民、債留子孫的法案。

行政院政務委員陳時中指出，不論是固定點值或是1點1元，都會讓健保總支出難以控制，也會因為健保支出沒有停損點，讓消費者、醫療提供者，以及健保管理者三方衝突擴大。賴清德總統已經提出健康台灣的政策，國健署跟健保署都有提出報告，希望用投入適當公務預算，以及篩檢來讓疾病發生率跟死亡率降低，並且引入體適能等概念。

「1點1元是大家的期待，但真的能解決問題嗎？」，陳時中說，應該是健保的成長率，或是投資健康的角度是否正確。至於是否真的會形成禍國殃民政策？通過後確實會讓醫療提供者跟消費者的對立嚴重，希望能維持總額預算，不足之處用公務預算挹注。

健保署長石崇良表示，總額制度在健保實施20多年來達到醫療費用成長財務管控效果，但有些地方需要改革，包含不同科別的支付標準條度、偏遠地區點值保障、慢性病照顧全人化、高齡化社會下醫療與長照結合等。然而，沒有完整配套下，不論保障點值1點多少元，就是總額制度消失，對改革影響巨大，十分憂心單純入法後，對健保總額制度的衝突。

社區醫院協會理事長朱益宏指出，今日即將上演表決大戰，去年醫界浮動點值低到只剩0.75元，長期以來健保給付支出被打折，對醫界很不公平，強烈呼籲應該保障點值1點1元入法，讓全民醫療服務有預估，才是全民之福。