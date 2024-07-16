快訊

新青安初步查核結果出爐 違規出租1332件、人頭戶170件

「台版柬埔寨」民宿當據點狂騙63被害人 主嫌S姐判關7年半定讞

超噁加料「口水手搖飲」！ 可不可女店員請辭道歉 傳加盟主向她求償450萬

健保點值修法大戰 陳時中：1點1元真的能解決問題嗎？

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
行政院政務委員陳時中說明健保點值入法的影響。記者李青縈／攝影
行政院政務委員陳時中說明健保點值入法的影響。記者李青縈／攝影

為改善健保點值長期偏低狀況，健保法針對健保點值保證的修法草案，歷經4次協商破局後，預計今日在立法院院會表決。各界看法不一，醫界疾呼應該入法保障1點1元或是1點0.95；另一方則擔心點值保障入法，會跟現有總額制度有衝突。

昨日立法院處理健保法修正草案，朝野各黨團原在良性溝通下，已達成共識，將以主決議方式，同意在不修改健保法的前提下，於2025年6月30日前要達到「健保平均點值達0.95元」，但民進黨團為了協商結論是否加上「建請」二字，讓朝野協商破局。民間監督健保聯盟發言人滕西華更直批，保障點值是禍國殃民、債留子孫的法案。

行政院政務委員陳時中指出，不論是固定點值或是1點1元，都會讓健保總支出難以控制，也會因為健保支出沒有停損點，讓消費者、醫療提供者，以及健保管理者三方衝突擴大。賴清德總統已經提出健康台灣的政策，國健署跟健保署都有提出報告，希望用投入適當公務預算，以及篩檢來讓疾病發生率跟死亡率降低，並且引入體適能等概念。

「1點1元是大家的期待，但真的能解決問題嗎？」，陳時中說，應該是健保的成長率，或是投資健康的角度是否正確。至於是否真的會形成禍國殃民政策？通過後確實會讓醫療提供者跟消費者的對立嚴重，希望能維持總額預算，不足之處用公務預算挹注。

健保署長石崇良表示，總額制度在健保實施20多年來達到醫療費用成長財務管控效果，但有些地方需要改革，包含不同科別的支付標準條度、偏遠地區點值保障、慢性病照顧全人化、高齡化社會下醫療與長照結合等。然而，沒有完整配套下，不論保障點值1點多少元，就是總額制度消失，對改革影響巨大，十分憂心單純入法後，對健保總額制度的衝突。

社區醫院協會理事長朱益宏指出，今日即將上演表決大戰，去年醫界浮動點值低到只剩0.75元，長期以來健保給付支出被打折，對醫界很不公平，強烈呼籲應該保障點值1點1元入法，讓全民醫療服務有預估，才是全民之福。

健保點值 石崇良 陳時中

延伸閱讀

指陳時中貪汙判賠300萬 北院：吳子嘉未合理查證

提告吳子嘉一審勝訴 陳時中嘆「再多金錢也彌補不回來」

吳子嘉爆陳時中靠疫苗A一億美元 法院判他賠300萬的理由曝光！

遭指靠BNT疫苗A一億美元！陳時中怒求償千萬 吳子嘉要賠償300萬元

相關新聞

熱低壓、颱風接力？賈新興：今起到8月1日環境有利颱風生成

7月進入颱風季，颱風何時會生成影響台灣？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書指出，跟上次預報有比較大的變化，...

今18縣市高溫警戒！專家預估「這天」恐一次有3熱擾動發展

今日各地炎熱高溫，台灣熱得像顆烤番薯！氣象署對新北市等18縣市發布高溫警戒，受熱力影作用影響，午後雷陣雨容易發展，嘉義以南降雨機率高，雨區廣泛，各地山區有局部短延時大雨發生機率。颱風部分，菲律賓東方海面可能有熱帶系統發展，預估周四、五才比較明朗。

找到經痛的元兇！她每月靠止痛藥生存 戒「1食物」神奇根治經痛

許多女生每月深受經痛折磨，想擺脫這種痛楚卻無從下手，慘受痛苦數十年。

是否接受進口蛋調查小組調查？陳吉仲：違憲違法幹嘛去？

近期「國會改革法」甫生效，立法院經濟委員會日前通過成立「進口蛋調查小組」，將調查超思案等進口蛋爭議。由於專案進口雞蛋期間...

熱帶擾動持續發展 吳德榮：水氣增多、周四起大雷雨連炸五天

不少民眾關心是否有颱風且影響台灣，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，最新(15...

好貴喔！他見高雄家樂福紅豆餅售價飆漲 驚嚇到「腿抖了一下」

疫情後台灣物價直直往上升。日前有一名網友在臉書社團「爆廢1公社」上貼出一張照片並發文表示「30元紅豆餅讓我腿抖了一下」。從照片中可見，知名連鎖紅豆餅小舖的菜單上標示著，各種口味的紅豆餅每個一律30元，任選買8送1。照片曝光，引發網友熱議，紛紛直呼：「早就這個價了。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。