是否接受進口蛋調查小組調查？陳吉仲：違憲違法幹嘛去？

近期「國會改革法」甫生效，立法院經濟委員會日前通過成立「進口蛋調查小組」，將調查超思案等進口蛋爭議。由於專案進口雞蛋期間的農業部長為陳吉仲，外界質疑陳吉仲是否會接受該小組的調查。陳吉仲今表示，「違憲違法的組織我為何要參加」。

因應「國會改革法」的生效，專案進口蛋成為在野黨團的首起調查事項，根據「中央畜產會辦理111年度雞蛋進口查核報告」指出，因冷藏倉儲與運費由農業部全額補助，未依「政府採購法」程序辦理，農業部將追繳回50%補助款，約368.8萬元。

陳吉仲今天在「台灣生物多樣性論壇暨生物多樣性典範獎頒獎典禮」以評審召集人身分參加，陳吉仲受訪指出，無論是2022年底還是2023年的短期雞蛋進口專案，新冠疫情期間國人雞蛋需求增加約20%，每日需求量增加到2400萬顆，但因為受地方自治條例限制，許多地方的禽舍沒辦法順利更新，導致雞蛋供應一直上不來，雞蛋調度在過去幾年就有在做，調度相關政策帶來的效益絕對高於成本，可受社會公評。

陳吉仲強調，進口專案沒有所謂的暴利，這些都可以公開檢視，沒有必要隨著在野黨團起舞，「進口蛋調查小組」是在違憲違法架構下成立的，人民可以接受嗎？」