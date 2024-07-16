鄭明典示警：這些地方注意午後大雷雨 慎防雷擊、強陣風

今天午後仍有雷陣雨，且降雨範圍擴大。中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書po出一張東南風的背風渦旋圖指出，早上的雲圖可以看到背風渦旋，在台灣西北方，尺度不大。

鄭明典說，看到背風渦旋，表示大氣穩定，氣流繞山而行。但是，背風渦旋可以加強其南側的「向岸風」，增強海風，有機會加強陸地上午後對流的輻合，所以也有可能讓午後對流更明顯一些，今天下午北部應該不會像昨天那麼安靜。

中央氣象署則指出，受熱力作用影響，午後雷陣雨容易發展，嘉義以南降雨機率高，雨區比較廣泛，雲林以北及東半部偏向山區和近山區平地為主，各地山區有局部短延時大雨發生的機率，要注意雷擊、強陣風等劇烈天氣現象。清晨至上午中南部沿海有零星短暫陣雨或雷雨。