送禮必備！人氣茶飲5款限定祝福瓶任你選，網封：「最高CP值應援神物！」

夏天消暑，就是要喝茶！近期有網友在7-11發現這款人氣茶飲竟然換新包裝了！

圖／品牌提供

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以「回甘就像現泡」圈粉無數的人氣茶飲品牌茶裏王，是許多人「從學生時代就開始喝」、「每天都要來一瓶」的台灣飲品代表，2024年特地聯名打造精選5個台南地名、延伸祝福寓意，設計出別具特色的限定祝福瓶，讓消費者在享受「每一口都回甘」的同時，也能把好運祝福帶著走。

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這次推出的限定包裝共分為5款，紅色包裝「英式紅茶」以安平古堡、海鷗剪影為設計意象，象徵「平平安安」，質感兼具喜氣的風格，獲得超高分好評，網友紛紛表示：「車上擺一瓶英式紅茶祝福瓶，解渴保平安 」、「農曆七月快到了，家裡擺一箱，拍咪呀退散！」

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紫色包裝「青心烏龍無糖茶」描繪龍崎阿里山脈丘陵地形如龍盤踞，加上竹林點綴，象徵「龍生水起」，也被網友評為「辦公室保護神！」、「桌上放這瓶，升官加薪是不是就有譜了？」、「家中財庫擺一瓶，祈願龍生水起！」

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銀色「白毫烏龍」運用「新市」地名諧音，祈願「心想事成」，黃色「台式綠茶」取材自玉井綠色隧道，加上芒果剪影，代表「金玉滿井」；綠瓶「日式無糖綠茶」以永康、保安火車站為題，傳遞對海內外遊子「永保安康」的祝福。

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有品牌鐵粉在社群表示：「今年要考試、想脫單，就喝銀瓶，心想事成，祈求家庭和樂、早生貴子，就喝黃瓶，金玉滿井，送伴手禮就送綠色祝福瓶，永保安康，根本是最高CP值應援神物！」引起網友歪樓回應：「哪一瓶適合用來顧電腦主機？」、「打牌求自摸，是不是要喝銀瓶？」

消暑解渴、清爽回甘的人氣茶飲，祝福滿載新包裝即日起於全台7-11便利商店販售，限時限量，熟悉的回甘、加碼好運氣，粉絲們可千萬別錯過！5種口味一次喝好集滿，送禮自用兩相宜，延續祝福，讓茶香更芬芳！