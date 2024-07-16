熱帶擾動持續發展 吳德榮：水氣增多、周四起大雷雨連炸五天

不少民眾關心是否有颱風且影響台灣，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，最新(15日20時)歐洲模式(ECMWF)50次系集模擬顯示，菲律賓附近的「熱帶擾動」，周六(20日)已穿過菲律賓進入南海，發展成「輕颱」機率續調降為30%，且往西北、朝廣東前進，不論是否成颱，對台灣威脅小。

但吳德榮指出，下周二(23日)模擬圖則顯示，台灣東南方海面有另一「熱帶擾動」，發展成「輕颱」的機率，提高至30％。由於模擬持續調整，應繼續觀察。

吳德榮說，今日至下周一(22日)台灣都在暖氣團內，空氣偏暖，又在太平洋高壓範圍內，天氣晴朗，白天陽光加熱，帶來「極端高溫」的條件，要注意防曬、防中暑，避免熱傷害。今日天氣酷熱，各地區最高氣溫約在38度左右，各地區氣溫為：北部24至38度，中部23至38度，南部23至38度，東部22至37度。

在降雨方面，吳德榮說，今、明兩天盛行東南風，恆春半島及台東有局部陣雨；西半部水氣偏少，新竹以南近山區，午後有局部短暫陣雨或雷雨，並擴展至部分平地，有局部大雷雨的機率。

最新模式模擬顯示，吳德榮指出，周四至下周一(18至22日)「熱帶擾動」外圍水氣逐漸增多，恆春半島及台東有局部陣雨；午後對流的範圍擴大、強度增強，應注意局部「大雷雨」(雷擊、強風、瞬間大雨⋯)的威脅，平地應防「急雨積水」，山區續防「坍方、落石、土石流」。不過，逐日皆有不同的變化，應注意短期的資料。