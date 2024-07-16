今18縣市高溫警戒！專家預估「這天」恐一次有3熱擾動發展

今日各地炎熱高溫，台灣熱得像顆烤番薯！氣象署對新北市等18縣市發布高溫警戒，受熱力影作用影響，午後雷陣雨容易發展，嘉義以南降雨機率高，雨區廣泛，各地山區有局部短延時大雨發生機率。颱風部分，菲律賓東方海面可能有熱帶系統發展，預估周四、五才比較明朗。

「林老師氣象站」在臉書提到「颱風生成。趕進度！」，7月中下旬之後，海溫升降程度、垂直風切大小以及海水熱焓量的多寡，都將提供愈來愈適合颱風生成發展的環境條件。預測周日（21）前後，在台灣附近一次就有3個熱擾動（或颱風），可繼續追蹤其後續發展變化。

氣象署今發布18縣市高溫警戒，新北市為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率；臺北市、嘉義市、嘉義縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；桃園市、新竹縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣、臺東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；基隆市、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣為黃色燈號。籲請民眾避免戶外活動，若必要外出時請注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。