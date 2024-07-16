好貴喔！他見高雄家樂福紅豆餅售價飆漲 驚嚇到「腿抖了一下」

疫情後台灣物價直直往上升。日前有一名網友在臉書社團「爆廢1公社」上貼出一張照片並發文表示「30元紅豆餅讓我腿抖了一下」。從照片中可見，知名連鎖紅豆餅小舖的菜單上標示著，各種口味的紅豆餅每個一律30元，任選買8送1。照片曝光，引發網友熱議，紛紛直呼：「早就這個價了。」

原PO透露，他在高雄的家樂福門口看到這個賣紅豆餅的小攤子，第一次看到好驚訝，他看了兩次才確定真的是賣30元，他覺得平日的小點心紅豆餅竟然漲到1個30元，讓他「嚇到腿抖了一下」。

照片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「40年前，10元4個」、「買過10元3個的年代」、「以前3個10元」、「真的懷念市場跟下課時路邊賣的3個10元的時候」、「懷念以前高中旁邊3個10元」、「回不去以前了，我記得小時候1個才5元」、「小時候1個5塊，買10還送1，現在1個30，唉」。

還有不少網回應「三個紅豆餅90，雞排90，我選雞排」、「我們這1個15，料給超多，排隊20分鐘以上」、「這種通常都是開在百貨公司」、「菜市場的1個8元，3個20，貴在店租、人事」、「新竹、竹北好幾家高貴又普紅豆餅店，你要不要來看一下」。

不過也有網友建議「嫌貴就別買了，不吃也不會怎樣吧」、「價錢有標就行，買不買是個人自由，自由的市場會有淘汰機制」、「物價真的一直在漲」、「台灣有錢人還是很多的」、「但是關北的料真的很多，吃兩顆就很飽了，30元我覺得還行」。