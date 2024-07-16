熱低壓、颱風接力？賈新興：今起到8月1日環境有利颱風生成
7月進入颱風季，颱風何時會生成影響台灣？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書指出，跟上次預報有比較大的變化，今日起至8月1日環境有利颱風生成，之後短暫休息至中旬，8月下旬起至9月中旬前環境再次有利颱風生成。
賈新興指出，觀察18日至19日熱帶性低氣壓發展機率，於19日至20日之間增強為颱風的機率約2至3成，初步預估朝港澳的方向移動機率高。此外，需觀察24日前後於菲律賓外海另一熱帶性低氣壓發展狀況及其移動方向。
至於最近天氣，賈新興指出，在太平洋高壓籠罩下高溫悶熱，午後有西北雨。21日起偏西南風水氣增多，苗栗以南午後雷雨增；8月5日起至8月底台灣降雨轉偏少機率高。
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