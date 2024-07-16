本島僅新竹市未亮高溫燈號 4縣市防38度以上

氣象署今天發布高溫燈號資訊，全台僅新竹市、金馬澎地區未亮高溫燈號；其中台北、新北、嘉義縣、嘉義市需留意攝氏38度以上高溫。

中央氣象署今天發布高溫資訊，各地天氣高溫炎熱，新北市為紅色燈號，有連續3天出現38度極端高溫的機率；台北市、嘉義市、嘉義縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。

桃園市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣為橙色燈號，有連續3天出現36度高溫的機率；基隆市、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣為黃色燈號，預估高溫達36度以上。

氣象署提醒，今、明兩天各地高溫炎熱，大台北及中南部地區有局部37度以上高溫發生的機率；今台灣各地及澎湖、金門、馬祖為晴到多雲，東南部地區、恆春半島有局部短暫陣雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫陣雨或雷雨，午後西半部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生的機率。