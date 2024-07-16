新北市等18縣市高溫資訊 午後山區防局部大雨

氣象署今天對新北市等18縣市發高溫資訊，午後雷陣雨容易發展，嘉義以南降雨機率高，雨區也比較廣泛，雲林以北及東半部偏向山區和近山區平地為主，各地山區有局部短延時大雨發生機率。

各地天氣高溫炎熱，高溫資訊包括新北市為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，請特別注意。台北市、嘉義市、嘉義縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；桃園市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。基隆市、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣為黃色燈號，請注意。

今天盛行風仍為東南風，氣象署指出，東南部及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為晴朗雲量少的天氣，受熱力作用影響，午後雷陣雨容易發展，嘉義以南地區降雨機率高，雨區也比較廣泛，雲林以北及東半部偏向山區和近山區平地為主，各地山區有局部短延時大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風等劇烈天氣現象。

溫度方面，各地無雨時高溫炎熱，最高溫普遍在34到36度之間，大台北及中南部地區有局部37度以上高溫發生的機率，此外因東南風沉降，在背風側的西半部高溫情況會持續較久，甚至到傍晚預估局部溫度都還有32到35度，外出請注意防曬並多補充水分，避免熱傷害。

基隆北海岸及恆春半島有較強陣風，請注意。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：16日環境風場為東南風，西半部擴散條件稍差，受光化作用影響，午後臭氧濃度稍易上升；竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南及高屏空品區為「普通」等級；詳查https://www.moenv.gov.tw。