天氣風險：高溫上看39度 午後雷雨熱區換這些地方

白天很熱，但午後要注意熱對流。天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，今天至周六天氣型態類似，主要受太平洋高壓東南風影響，各地氣溫持續炎熱，高溫容易達36度或以上。西部位處背風面，由於沉降增溫效應，不排除有37-39度的高溫。

降雨方面，林孝儒說，迎風面的花東至恆春半島有間歇性迎風地形降雨，但大部分地區降雨主要來自於午後熱對流發展帶來的短暫雷陣雨。這些雷陣雨發生區域主要多集中在風速較弱的桃竹苗到中南部山區，並有機會擴及南部平地一帶。雷陣雨持續降雨時間較短暫，但時有較大雨勢，並可能伴隨雷擊、強風現象。

林孝儒指出，過去位於南海發展的熱帶性低氣壓已經在今天登陸越南並減弱，對台灣沒有影響。目前在菲律賓至帛琉之間的海面上有一熱帶擾動逐漸發展，將受太平洋高壓南側勢力導引，未來持續朝西至西北方向移動。預測周三至周四會逐漸通過菲律賓中部陸地，並在周五進入南海，周末可能靠近中國廣東省。

林孝儒說，不排除這個擾動會增強為熱帶性低氣壓，但增強為颱風機會較低。這個系統仍對台灣沒有直接影響。不過，周日南海的水氣可能有逐漸北上趨勢，導致南部及其他地區午後熱對流的降雨增多並擴大，未來須持續觀察變化。