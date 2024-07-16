熱到晚上！西半部傍晚局部35度 午後雷陣雨範圍擴大

今天從早熱到晚上，白天高溫上看37度以上，且西半部到傍晚局部都還有35度，至於午後雷陣雨範圍擴大，嘉義以南地區降雨機率高。

中央氣象署指出，今各地無雨時高溫炎熱，最高溫普遍在34到36度間，大台北及中南部有局部37度以上高溫發生機率；此外因東南風沉降，西半部高溫情況會持續較久，甚至到傍晚預估局部溫度都還有32到35度。

氣象署說，今盛行風仍為東南風，東南部及恆春半島仍有局部短暫陣雨，其他地區晴朗雲量少；受熱力作用影響，午後雷陣雨容易發展，嘉義以南降雨機率高，雨區比較廣泛，雲林以北及東半部偏向山區和近山區平地為主，各地山區有局部短延時大雨發生的機率，要注意雷擊、強陣風等劇烈天氣現象。清晨至上午中南部沿海有零星短暫陣雨或雷雨

此外，基隆北海岸及恆春半島將有較強陣風，民眾也要注意。

空氣品質方面，今西半部擴散條件稍差，受光化作用影響，午後臭氧濃度稍易上升；竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南及高屏空品區為「普通」等級。