健保點值修法今於立院表決？ 滕西華：通過是禍國殃民

醫事人員工作血汗，健保點值卻未保障每點一元，立法院國民黨團及立委陳菁徽、蘇清泉提出「全民健康保險法修正草案」，透過修法保障點值每點保障0.95元及1元。立法院長韓國瑜昨再度主持黨團協商，但最後朝野仍無共識，4度協商破局，即宣布送院會處理，不排除今於立法院會表決。

民間監督健保聯盟發言人滕西華昨晚於線上節目「公民陣線國會頻道」表示，攸關重大民生法案，在民主國家賦予多數暴力決定一切，「這和極權沒兩樣」，尤其此法案與每一個人習習相關，而在立法院衛環委員會曾經舉公聽會，與會專家都不支持片面修法，單純以保障點值改革健保制度。

「保障點值是禍國殃民、債留子孫的法案。」滕西華說，醫界大老闆一邊喊著賠錢，一邊蓋醫院，這是相當矛盾的現象，目前全國有468家醫院、19萬張病床，光是健保市場就已超過8700億元，還不包含自費醫療。民代不應只提醫療人員血汗，而應質疑醫院大老闆的錢，為何不分給醫療人員？

滕西華表示，健保為論量計酬，有做就有錢，醫界有提供服務就有錢拿，開愈多藥愈有錢，但真正用心照顧病人、提供衛教，讓病人不必吃那麼多藥的人，卻拿不到那麼多錢，試問保障點值，真的能保障到用心的人嗎？若保障點值一點1元，將導致醫界衝量，大家看輕症就好，不會有人想到偏遠地區服務，也不會想從事利潤少的醫療項目。

滕西華說，保障點值一點1元，明年健保將增加1155億元預算，這不代表往後的點值保障只需要1000多億元，而是明年就需這筆支出；當保障點值入法，不僅民眾保費恐漲3到5成，甚至出現醫療資源分配失衡，保障1點1元後，偏鄉、兒童醫療等不賺錢的服務恐被「趨吉避凶」，但點值不是不能等於1元，但不能只靠修「健保法」第62條來解決。

滕西華說，健保的收入主要來源為薪資所得，如今繳保費的年輕人愈來愈少，薪資所得也少，若保障點值，恐一下子將健保的錢花光，加上近期藍營推動補助65歲以上長者保費，但國內長者比年輕人更有錢，這兩項法案一旦通過，將形同滅國，年輕世代何去何從？

滕西華表示，要讓健保點值等於價值，滕西華認為，應該推動的是改革保費費基、支付制度等，論量計酬只會導致劣幣驅逐良幣，因此，論值計酬才能讓付出好的人員領到相對的價值，偏遠地區的燈塔醫院，才是應花更多力氣保障。