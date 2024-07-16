HPV成口咽癌凶手 男白領受害

聯合報／ 記者蔡怡真／台北報導

歐美研究顯示，隨男性吸菸率下降，「人類乳突病毒（HPV）」逐漸成為男性口咽癌禍首，台大醫院副院長、台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會理事長婁培人指出，國外口咽癌患者八成因HPV感染，台灣約三到五成，過去頭頸癌患者多藍領勞工階層，如今出現白領社經地位高的族群，發展趨勢與歐美相同。男性一旦因感染HPV罹癌，不只外貌改變，吃飯、說話困難，生活更大受影響。

HPV有魔王級病毒之稱，全球每年因HPV導致相關癌症者約五十萬至七十萬人，高達三千萬人罹患生殖器濕疣。婁培人指出，國內曾進行口咽部HPV陽性率調查，收集二五六○名健康成年人的口水，發現約百分之二帶有HPV。

二○二一年癌症登記報告顯示，口咽癌標準化發生率為每十萬分之廿一點六，卅年前僅七點○五，增加三倍，男生發生率超過女性十倍，口咽癌在十大癌症排名第五，在男性則是第三名。

一旦感染HPV，若沒有產生自然抗體，持續感染十到廿年後，就可能引發相關癌症；HPV感染引發子宮頸癌、口咽癌等，但如今HPV疫苗問世，成為目前除了B型肝炎疫苗，第二支可預防癌症的疫苗。

婁培人認為，男性的性活躍高於女性，也多數是性行為的發動者，很容易成為病毒傳播者，兩性如果共同接種疫苗，對於防止罹患HPV相關癌症，會有加乘效果，男性接種也可以幫助女伴預防子宮頸癌等病變。

至於HPV疫苗預防口咽癌效果，婁培人說明，今年美國臨床腫瘤學會發表最新研究證實，HPV感染是頭頸癌主要風險之一，男女依醫囑接種疫苗，男性頭頸癌罹患率下降百分之五十六，最為顯著，除了女性子宮頸癌，其他HPV相關癌症也下降百分之廿七，表示HPV疫苗對癌症預防確有明顯效果。

HPV 癌症

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