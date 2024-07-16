跨世代防癌 國中男接種HPV疫苗 明年起跑

「人類乳突病毒（HPV）」易引起「六癌一病」，為防堵HPV帶來重大傷害，衛福部承諾國中男生也能接種HPV疫苗，成亞太地區第一個推動政策的先進國家，這也是賴政府第一個落實的衛生政策。衛福部國健署表示，最快明年九月將國二男生列為HPV疫苗公費施打對象，估計新增十一萬人，約需四點七億元，加上女生約十萬人，總預算至少八億元。

立委提案 國中男列公費對象

HPV會增加女性子宮頸癌、陰道癌、外陰癌及男性口咽癌、肛門癌、陰莖癌等六癌風險，也易造成生殖器濕疣，即為菜花。HPV對男女健康皆有影響，但目前僅針對女性有預防政策，隨著HPV對男性影響的實證愈來愈多，跨黨派立委楊瓊瓔、李彥秀、蘇巧慧、洪申翰、吳思瑤、陳昭姿、游顥等積極提案，希望將國中男生也納為公費接種對象，同受保護。

衛福部長邱泰源日前在立法院表示，國健署已爭取預編經費。國健署長吳昭軍指出，相關財源將透過調漲菸捐的收入支應，如預算順利通過，最快明年九月開打，適用對象為國二男生，因為已有國中女生施打經驗，相關作業流程應可快速完成。

HPV疫苗若要完整接種，需施打兩劑，國二上學期施打第一劑後，預計半年後、國二下學期接種第二劑。國健署癌症防治組長林莉茹說明，如此安排是讓學生入學後先適應一段時間，施打年齡也符合世界衛生組織建議。地方衛生局和教育局將於校園舉辦衛教講座，讓符合資格的接種對象了解HPV、疫苗接種注意事項等。

醫：男感染者 抗病毒力較弱

台大醫院副院長、台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會理事長婁培人分析，男女感染HPV後，身體免疫系統清除病毒能力並不相同，女性感染者約有七成的清除能力，但男性在兩年內產生中和抗體對抗病毒的比率只有一成，這也是國中男生也需接種HPV疫苗原因，相關政策更有意義。

全國家長會長聯盟理事長張哲維表示，政府編列預算讓國中男生免費接種HPV疫苗，值得肯定，但考量公平性及施打最佳防護期，應讓目前國高中男生跟上同齡女生已接種五年的進度，讓學生與家長免於被病毒侵犯的擔憂。

民團建議 18歲以下追補施打

台灣年輕病友協會副理事長劉桓睿指出，剛開始擴大施打，HPV相關癌症死亡率或許不會急遽下降，但三、五年後效果就會顯現，延續至跨世代。

二○二二年，全國接受癌症治療人數約八十三萬人，健保在癌症治療、藥費支出達一三三四億元，人數與費用皆創新高，目前國中學生接種HPV疫苗預算，「只是癌症治療的零頭」，劉桓睿認為，若預算足夠，也可考慮讓十八歲以下青少年追補施打HPV疫苗，讓癌症防治更完善。