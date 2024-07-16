健保點值1點0.95元 今闖院會表決

近年來，健保點值嚴重被稀釋，衝擊醫療院所生計，立法院國民黨團及立委陳菁徽、蘇清泉提出「全民健康保險法修正草案」，透過修法保障點值每點○點九五元及一元。立法院長韓國瑜昨再度主持黨團協商，但最後朝野仍無共識，宣布送院會處理，不排除於今天立法院會表決每點○點九五元版本。

立法院昨天歷經二個多小時協商，國民黨立法院黨團指出，朝野各黨團原在良性溝通下，已達成共識，將以主決議方式，同意在不修改健保法的前提下，於二○二五年六月卅日前要達到「健保平均點值達○點九五元」，但民進黨團為了協商結論是否加上「建請」二字，讓朝野協商破局，國民黨團嚴厲譴責民進黨團鴨霸態度。

民進黨團則強調，賴清德總統從未要求讓健保點值直接入法，一旦入法，就是健保總額制度崩潰的開始，「以為是下了強心針，可能是下錯了藥。」

衛福部次長林靜儀表示，這將打破總額制度，對於日後醫療服務量能、給付等項目產生重大變革。目前健保署針對急重難罕醫療部分服務給予每點一元，如果未來確保每點○點九五元齊頭式平等，兩者給付差距縮小，有誰願意到偏遠地區服務或從事重症等困難科別？

參與協商的國民黨立委王育敏表示，受流感及新冠疫情影響，病人增加，導致醫療院所健保點值降至每點○點八元左右；雖然衛福部一再強調，點值應可保有○點九元，但這根本做不到。台大醫院、北榮院長均公開希望，可以保障健保點值，其中，台大醫院長吳明賢希望點值每點保障○點九二至○點九五元。

民進黨立委吳思瑤指出，她支持醫療投資、改善醫護環境，並全力改革健保制度，但保障點值每點一元，往後恐需調漲保費，茲事體大，如果通過，將導致醫界衝量，醫護更加過勞，期待以行政作為來緩解健保點值壓力。

衛福部長邱泰源表示，經清點健保預算中應由公務預算支出共十七大項，約三百億元，預計花三年時間，每年將一百多億元轉由公務預算支應。另政府每年度負擔健保總經費，不得少於每年度保險經費扣除法定收入後金額的百分之卅六，預計全數用於健保，每年約一四○億元。

國發會研議，明年總額成長率不論高低推估都將會是歷年最高，總額將會增加三○九至四八四億元，只要給他時間，保證一一四年點值一定○點九元以上，還可往上衝。