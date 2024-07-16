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健康你我他／健康生活態度 為60後做準備
身為家中長女與大齡女子的雙重身分，除了短暫的大學四年住宿生涯，我未曾獨居過，一直在父母的羽翼之下快樂的生活，直到85歲的父親罹患肝癌，家人決定放棄積極治療選擇安寧，我一路陪著爸爸溫柔善終，知道如何接受死亡而不做無謂的掙扎。
我知道預立醫療決定的重要，以免讓家人陷入進退兩難的地步。我早早就想器官捐贈，讓可堪用的軀體，延續別人的生命，體會世界的良善；我知道餐餐開伙的母親應該要用橄欖油炒菜，但老人嫌貴捨不得我花錢，但她早已加入三高俱樂部，雖然我離三高還很遠，但80歲的母親得靠我奉養，為了母女的健康，橄欖油一定得用上。
去年我就說要去做聽力檢查，以防萬一，沒想到過了一年，我的退休力聽力檢查一欄還是「無」，不痛不癢，「拖」是我的罩門，真是沒長進。
陪著父母一同老去，老後的生活我提早面對，看診、檢查、拿藥、復健是日常，那個年代的父母忙著賺錢養家，沒有自我，一旦退休，只剩下漫長的時間，等吃飯、等睡覺，開電視給電視看，坐在門口成為一道風景。
未婚的我得自己養老，老本、老友、一生的興趣與旺盛的好奇心，加上健康的生活態度，是我為60歲後人生的準備。兔年的雷達圖76分，龍年進步到83分，知道的人趕緊做，蛇年會更圓滿。
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