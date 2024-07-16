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食在營養／芒果護眼護心 果皮易誘發過敏

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
芒果鉀離子含量高，可降血壓、保護心臟。圖／123RF
芒果鉀離子含量高，可降血壓、保護心臟。圖／123RF

夏天到了，黃澄澄的芒果鮮甜誘人，果肉帶點微微酸氣，入口飽滿多汁。林口長庚醫院營養師陳姿吟說，芒果富含糖分、水分，能促進食欲、消除疲勞，其豐富的膳食纖維可讓人產生飽足感，適量食用有助於消化、排便順暢。

陳姿吟表示，一整顆芒果80%是水分，不過每100克含有12.1克糖、14.4克碳水化合物，減重者、糖尿病患者要特別注意食用的量。

芒果鉀離子含量高，具有控制血壓、保護心臟的作用；維生素A、C屬於很強抗氧化劑，幫助人體維持好的免疫力。陳姿吟提到，特有的芒果苷是一種存在於芒果中的天然化合物，也是多酚類物質，可協助維生素C發揮抗氧化作用。

芒果的維生素A可減緩眼睛氧化壓力，其β-胡蘿蔔素對保護眼睛也很有益，不過，攝取過多β-胡蘿蔔素會導致皮膚變黃，陳姿吟提醒，只要減少攝取量、身體代謝後，皮膚色素自然會慢慢消退。

坊間流傳「芒果有毒」，陳姿吟強調，果肉並不具毒性，但果皮常帶有「間苯二酚」、「漆酚」，在採收時沾到樹枝分泌的液體，容易誘發過敏反應。民眾在食用前，應戴著手套清洗果皮，避免引發接觸性的過敏皮膚炎。

夏季盛產的芒果，手搖飲店限定推出「楊枝甘露」，加入果肉、西米露、椰奶等，增添多層次口感。陳姿吟表示，這一杯飲料的熱量幾乎等於一個便當，建議搭配蔬菜沙拉，但要減少沙拉醬，注重熱量及營養均衡。

芒果食用注意事項

1.食用前，先戴手套清洗乾淨果皮，避免果肉沾到易引起過敏的「間苯二酚」、「漆酚」。

2.芒果糖分高，每天攝取量不超過一個碗的八分滿。

3.芒果吃太多易上火，皮膚敏感者要忌口。

患者 芒果

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