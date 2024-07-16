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心房顫動易中風 北榮脈衝場導管消融術救命

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
台北榮總引進脈衝場導管消融手術，減少過去心導管電燒消融手術可能的併發症。圖／台北榮總提供
台北榮總引進脈衝場導管消融手術，減少過去心導管電燒消融手術可能的併發症。圖／台北榮總提供

心房顫動引發心律不整不可以輕忽，患者中風機率是正常人的3至5倍，也會增加心臟衰竭風險，死亡率更是正常人的2倍。53歲任職於科技業的劉先生因陣發性心房顫動，使用抗心律不整藥物治療效果不佳，仍然頻繁發作，經轉至台北榮總就醫，六月中接受最新的脈衝場導管消融術，未再出現心房顫動不適。

台北榮總心律不整治療暨研究中心主任羅力瑋表示，心房顫動最常見的是心律不整，年紀愈大產生機會愈高，依流行病學統計，約1至2%的人患有心房顫動，常見症狀包括心悸、胸悶、呼吸急促、頭暈或無力等，但有些患者並無症狀。心房顫動發作時，心房無法有效收縮，導致血液滯留，若形成血塊脫離心臟，可能引發血栓，進而增加中風、心衰竭及死亡風險。

羅力瑋指出，劉先生罹患陣發性心房顫動，以智慧型手表近一、二個月監測顯示，心房顫動發作記錄每周持續增加至10至15%，不時感到心悸，且運動受到限制，經接受脈衝場導管消融術治療，術後無任何不適，住院3天後即返家，定期追蹤近一個月，在智慧型手表監測下，症狀大幅改善。

治療心房顫動以抗心律不整藥物與心導管消融術為主。羅力瑋說，若病人心血管合併症較多，特別是較高齡的病人，傾向採用心律不整藥物控制為主。若病人相對年輕或症狀明顯，甚至是已合併有心臟功能不佳情況，則可考慮採用心導管消融術治療。

目前國內常見心導管消融術，主要為射頻輻射燒灼術搭配3D立體定位技術，或冷凍球囊導管消融術。羅力瑋表示，手術成功率方面兩者相仿，長期復發率約25至40%，有些病人可能會在手術後三至六個月內仍有症狀，在某些情況下可能需要進一步治療或再次電燒。

台北榮總心律不整中心引進脈衝場導管消融手術，是利用多個電脈衝點來釋放一系列持續數微秒高振幅電脈衝，因具有心肌組織的選擇性，在治療過程中可以避免對周圍的組織造成損傷，減少過去心導管電燒消融手術可能的併發症，如肺靜脈狹窄、食道損傷及膈神經損傷等。

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