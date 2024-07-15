「1點1元」入法表決戰 醫：增投資未必需固定點值

健保「1點1元」修法引關注，明天將展開表決戰，衛福部多次表態擔憂保障點值恐致健保崩盤，醫界意見兩極，一派堅持保障點值入法，另一派鬆口只要增加投資，不一定需固定點值。

「全民健康保險法」第62條條文修正草案確保點值1點1元，立法院今天再度舉行黨團協商，但仍未能達成共識，明天送入院會處理。衛福部社保司長劉玉娟傍晚接受媒體聯訪時表示，從法制面分析，保障點值入法和總額制度、預算法等仍有衝突，擔心未來執行會有困難。

台灣醫院協會理事長李飛鵬提到，只要政府有明確財源、願意增加醫療投資都支持，不一定非得要走到保障點值入法。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之後，各國醫療投資紛紛增加，醫界都在等待協商結果，找到一條對政府、醫療團隊、民眾健康都好的路。

台灣社區醫院協會理事長朱益宏認為，醫界還是希望保障點值入法，擔憂以主決議取代修法，若未來「改朝換代」，面臨換政黨執政、換衛福部長，在沒有法律保護之下，醫療機構的健保點值保障依然是未知數。民國95年健保也發生過財務危機，當初的多元微調在換政府後漸不復存。

朱益宏指出，政府口中的平均點值0.95元採取全國平均概念，以今年第1季健保點值分析，全台6個分區平均約為1點0.917元，高屏區、南區可能達0.95元，但台北區、中區只有0.9元，各區實際點值有高有低，「這樣對低的醫院並不公平」，入法才能讓每家醫院都到達保障的數字。

民間監督健保聯盟發言人滕西華在線上節目「公民陣線國會頻道」中表示，多名公衛學者在全民健保法第62條條文修正草案公聽會幾乎不支持片面修法、保障點值入法，不僅民眾保費恐怕要漲3成到5成，甚至可能出現醫療資源分配失衡，保障1點1元後，偏鄉、兒童醫療等不賺錢的服務恐被「趨吉避凶」。

滕西華指出，在民主國家將攸關重大民生法案賦予多數暴力決定一切，「和極權沒兩樣」，健保是台灣少數不僅是和當代所有民眾都有關係，甚至會影響到下一代的制度，呼籲改善健保點值更關鍵不是固定點值入法，應是立刻開啟研議「論量」以外的支付模式討論，以及保費費基改革。