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健保署副署長李丞華16日退休 繼任人選暫懸缺

中央社／ 台北15日電
衛福部健保副署長李丞華七月十六日即將屆齡退休，署內員工歡送，離情依依。聯合報系記者沈能元／攝影
衛福部健保副署長李丞華七月十六日即將屆齡退休，署內員工歡送，離情依依。聯合報系記者沈能元／攝影

衛生福利部再有人事異動，中央健康保險署副署長李丞華16日屆齡退休，今天是最後一天上班日，署內舉行歡送，卻未進行交接，繼任人選懸缺，衛福部強調已有人選，將儘速上任。

根據健保署資料，李丞華是國立陽明交通大學醫務管理研究所兼任教授，在行政院衛生署中央健康保險局（健保署前身）擔任過經理、副總經理、代理總經理，中間一度被借調擔任行政院衛生署參事，而後返回健保局擔任副局長，改制中央健康保險署後擔任副署長。

擁有「健保活字典」外號的李丞華是國立陽明醫學院醫學系畢業，研究興趣是醫務管理概論、醫療經濟學、醫院企劃管理，為國立台灣大學公共衛生研究所碩士、美國約翰霍普金斯大學醫療財務與管理博士。

健保署副署長之位懸缺，外傳主因是希望接任者具醫師資格，但副署長薪資與醫師收入有差距，衛福部次長林靜儀告訴中央社記者，目前衛福部長邱泰源已有健保署副署長人事案的人選與預備人選，相信很快就會有人交接，「不然石署長（石崇良）就太辛苦了。」

保險 健保署 李丞華 衛生署

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