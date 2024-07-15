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整外名醫曹賜斌行醫隨筆新書發表 願世人看見台灣美好

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
台灣整形外科名醫暨國際白疤中心創辦人曹賜斌出版新書「從心所欲～曹賜斌行醫隨筆」，昨天舉行新書發表會。 圖／醫學有故事提供
台灣整形外科名醫暨國際白疤中心創辦人曹賜斌出版新書「從心所欲～曹賜斌行醫隨筆」，昨天舉行新書發表會。 圖／醫學有故事提供

台灣整形外科名醫暨國際白疤中心創辦人曹賜斌出版新書「從心所欲～曹賜斌行醫隨筆」，昨天舉行新書發表會。曹賜斌說自己年逾70歲，已出版過四本書，這次是「醫學有故事」創辦人邱文通鼓勵提筆，記錄一生成長及行醫過程，從陰錯陽差讀醫學院到赴各醫院服務，他最大的心願意讓台灣的美好被世人看見。

曹賜斌倡議「用愛彌補人間缺憾」，發揮恩師羅慧夫的精神，精心鑽研白疤治療術，成立國際白疤中心，積極推廣「治白疤，除心疤」。白疤過去曾被認為是疤痕絕症，以往雷射光療等傳統醫療方法無法完全去除白疤，曹賜斌研發白疤顏色再生術，讓白疤轉成正常膚色。

曹賜斌也長期關心台灣的輕醫療觀光，希望透過台灣整形美容的優勢，結合自然景觀、人文意涵，鼓勵僑胞及國際友人來台灣醫療觀光，同時振興台灣經濟。

衛福部醫事司長劉越萍指出，曹賜斌對任何問題都能想辦法克服解決，「感覺部裡若不支持他好像沒良心，因此衛福部窮盡任何方法，協助曹醫師在公領域提出的問題。」衛福部前部長、艾萬霖生技董事長林奏延表示，曹賜斌為克服白疤，研發出白疤顏色再生術最後一哩路，藉由本書把愛心傳播出去，令人敬佩。

台大整形外科創辦人陳明庭稱讚曹賜斌是「企業化」醫師，1976年他離開馬偕時，請當時剛畢業當完兵的曹醫師來當助手，從開雙眼皮、隆鼻及隆乳等，啟蒙他成為優秀整形外科醫師。長庚外科部長陳志豪稱讚曹賜斌推動醫療公益不遺餘力。花蓮門諾醫院前董事長翁昭仁戲稱曹賜斌是精力充沛的「過動兒」，有許多值得學習的地方。

台灣美容外科醫學會理事長張松源視曹賜斌如師如兄，認為白疤治療術不僅是醫學一大創見，起心動念和精神更是令人感佩。羅慧夫顱顏基金會執行長陳依伶分享，看「從心所欲～曹賜斌行醫隨筆」，宛如曹賜斌就站在身邊講故事，對她有很大啟發。

曹賜斌的二姐曹淑富提到，曹賜斌是家裡的「過動兒」，但行醫的仁心與仁術，也是曹氏家族的核心與榮耀。曹賜斌認養四位高雄六龜的乾兒子、乾女兒，完全視如己出，愛心滿滿，最近從小認養的女兒喜獲麟兒，他還做了含貽弄孩的「外公」。

從心所欲～曹賜斌行醫隨筆

台灣整形外科名醫暨國際白疤中心創辦人曹賜斌出版新書「從心所欲～曹賜斌行醫隨筆」，昨天舉行新書發表會。圖／醫學有故事提供
台灣整形外科名醫暨國際白疤中心創辦人曹賜斌出版新書「從心所欲～曹賜斌行醫隨筆」，昨天舉行新書發表會。圖／醫學有故事提供
台灣整形外科名醫暨國際白疤中心創辦人曹賜斌出版新書「從心所欲～曹賜斌行醫隨筆」，昨天舉行新書發表會。圖／醫學有故事提供
台灣整形外科名醫暨國際白疤中心創辦人曹賜斌出版新書「從心所欲～曹賜斌行醫隨筆」，昨天舉行新書發表會。圖／醫學有故事提供
台灣整形外科名醫暨國際白疤中心創辦人曹賜斌出版新書「從心所欲～曹賜斌行醫隨筆」，昨天舉行新書發表會，包括衛福部醫事司長劉越萍、艾萬霖生技董事長林奏延共同出席。圖／醫學有故事提供
台灣整形外科名醫暨國際白疤中心創辦人曹賜斌出版新書「從心所欲～曹賜斌行醫隨筆」，昨天舉行新書發表會，包括衛福部醫事司長劉越萍、艾萬霖生技董事長林奏延共同出席。圖／醫學有故事提供

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