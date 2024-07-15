7縣市大雷雨警報！全台明烤蕃薯1縣市飆38度 警戒區曝

周六之前各地白天晴朗炎熱，中央氣象署預報員趙竑表示，明天清晨至上午，中南部沿海有零星短暫陣雨或雷雨，周日、一轉偏南風，全台有局部短暫陣雨或雷雨；颱風部分，菲律賓東方海面可能有熱帶系統發展，預估周四、五才比較明朗，依照目前觀察，其移動路徑對台灣沒有直接影響。

根據氣象署官網，今天最高溫落在新北市三峽39.4度，其次為苗栗縣後龍38.3度；其他縣市部分，台北、桃園、雲林、嘉義縣、嘉義市、台南、高雄、屏東、宜蘭、台東都出現37度以上高溫；今天累積雨量前三名，分別為高雄市湖內75毫米、台東縣勝林山64.5毫米、台南市國一N323K為63.5毫米。

氣象署表示，明天各地天氣高溫炎熱，新北市為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率；台北市、嘉義市、嘉義縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。

桃園市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；基隆市、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣為黃色燈號。

趙竑說明，明天除新竹市、金馬澎地區外，各地仍會亮高溫燈號，周六（20日）前環境風向為偏南風，各地白天晴朗，大台北、中南部易有37度以上高溫，周日、一水氣增多、雲量增加，高溫普遍維持在33至35度，局部可能達到37度以上高溫。

降雨部分，氣象署稍早發布大雷雨即時訊息，大雷雨警戒區域包含嘉義縣、台南市、高雄市，影響時間持續到晚間7時。大雨範圍包含南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、台東縣。提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度，山區慎防坍方及落石。