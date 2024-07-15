關埔空橋生活圈重大里程碑！新竹市民期盼已久的「新竹市慈雲路空中行人步道橋工程」在今年6月順利決標，今(15)日迎來盛大的開工典禮，由市長高虹安偕同來賓動土，象徵竹市空橋建設向前邁進一大步。高市長表示，市府團隊全力落實關埔空橋生活圈願景，致力紓解交通、提供市民更安全的人行環境，此次工程預計於明年完工，感謝過程中所有支持空橋的人，市府會落實工程品質與進度，不負市民所託，期待完工那天與市民朋友共同見證竹市空橋建設歷史一刻。

克服萬難兌現承諾 ！高虹安市長宣布關埔首座空橋正式開工。 圖／新竹市政府提供

高市長指出，為落實關埔空橋生活圈，市府團隊克服基地空間不足、交通因素、營建市場不穩定、原物料價格波動、缺工缺料等諸多工程困難，此案在與各方共同努力下，終於順利決標，這次工程共挹注1.418億元經費，範圍包含跨越慈雲路、埔頂三路交叉口4處住商社區（竹科潤隆、Ur夢想市、東方明珠及豐邑文心匯社區）空橋，為關埔全區的首座指標空橋，持續朝建構關埔空橋生活圈目標邁進。

高市長表示，感謝所有參與的合作廠商和市民朋友，與市府攜手實現空橋願景，市府會密切督導工程進度，確保工程如期如質完工，提供市民朋友安全舒適的通行環境。

「期盼已久的空橋終於要開工了」、「感謝高市長積極推動空橋建設保障行人安全」今日開工典禮現場播放里長與市民對市府的感謝影片，大家皆難掩興奮之情一同拿手舉牌共同見證，更有市民朋友親自寫卡片拿給高市長，表達對空橋建設的殷殷期盼。市民鄭小姐說，感謝高市長上任後逐漸兌現承諾，讓慈雲空橋順利開工，學童走路上學更安全，更推動許多優質教育政策，包含改善通學步道，班班有大屏等，她跟小孩都有感受到竹市的改變，藉由今日開工典禮親手寫卡片鼓勵市長繼續向前邁進，未來也會持續關注市府團隊的努力。

龍山里楊先生表示，慈雲路上下班尖峰時段車流量非常大，空橋的設置對附近居民跟孩子來說，是非常棒的福利政策，感謝高市長跟市府團隊用心的經營跟規劃，讓居民感受到居住與用路的安全。龍山里陳小姐說，非常開心空橋即將要動工，也期待可以早日享受到空橋帶來的便利，感謝高市長與市府團隊的用心，讓關埔居民的用路安全能有更進一步的保障。

市民朋友藉由今日開工典禮親手寫卡片感謝高市長實現空橋建設。 圖／新竹市政府提供

市民朋友藉由今日開工典禮親手寫卡片感謝高市長實現空橋建設。 圖／新竹市政府提供

埔頂里吳先生說，附近住戶越來越多，也會有很多行動不方便的長者或小孩子，所以空橋有設置電梯的話會更加分。此外，慈雲路車流量很大，每次行人在等紅綠燈時都要等很久，未來空橋啟用後不僅提升便利性也會更安全。

工務處表示，此次工程由嶼山建築師事務所規劃設計，並由世合工程技術顧問股份有限公司監造、吉寬營造有限公司施作，目的為改善慈雲路行人交通環境，提升市民的出行便利性和安全性。橋樑設計將採用「工」字形，並注重環境友好和視覺景觀原則，未來將成為竹科門戶新意象，更是竹市的全新地標。

高市長致詞。 圖／新竹市政府提供

工務處說明，此工程交通、噪音是優先解決課題，施工期間皆會確實以圍籬區隔工區及加強交通維持，並與住戶代表協調施工時間，做好相關噪音及空污防制措施，確保工程期間降低對於周遭住戶影響。

高市長偕同來賓動土。 圖／新竹市政府提供

今日開工典禮，國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局副局長胡世民、立法委員鄭正鈐辦公室主任謝國泰、新竹市議會副議長余邦彥、市議員李國璋、宋品瑩、林慈愛、張祖琰、劉崇顯、吳旭豐、黃文政、鄭美娟、劉彥伶、曾資程、蔡惠婷、市議員陳啓源服務團隊代表、龍山里長陳宣孝、埔頂里長何芝寧，及多位里長皆到場共襄盛舉。