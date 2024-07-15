國有非公用不動產活化 未來可供造林、取得碳權也行

財政部積極推動國有土地活化，預告國有非公用不動產出租管理辦法修正草案，增訂符合一定投標資格企業可做造林使用，支持淨零轉型政策。國產署預計年底前盤點合適造林國有土地，供造林業者標租，相關承租人可申請溫室減量額度。

國產署指出，得標資格需具林業專業，租期為10年，可續約三次，最高到40年，未來也允許承租人申請溫室氣體減量額度，此部分可選擇保留一成給機關運用，或折算現金給付。

國產署說明，考量林地管理，會以統包方式，希望明年啟動，草案修法期間將進行設計標租文件，年底把機制完備，並盤點一些標的。不過，國產署也提醒，林地標租沒有強制需申請溫室氣體減量，能種樹的土地才會拿出來標，果樹等經濟作物，不再標租範圍，且樹種也須考量水土保持功能，會與林業署合作。

另外，國有公用不動產部分，國產署也說，由各機關經管，已依預定計畫及規定用途或事業目的使用，可在不違背事業目的或原定用途前提下辦理活化收益。根據國產署統計，112年國有公用財產收益達469億元，近五年最高。

國產署還表示，國有公用財產管理機關數量多達3700餘個，財政部每年均指派國產署擇選部分機關辦理實地訪查，以貼近檢視各機關財產管理情形，並提供法令諮詢、宣導國產活化政策等，深化機關財產管理知能。

以今年接受實地訪視機關辦理活化國有不動產情形為例，台東生活美學館積極配合國家教保政策將經管部分國有房地設置職場互助教保服務中心，兼顧職場與育兒需求。

另外，國科會除注重軟實力的AI科技發展與人才培育外，也將經管辦公大樓部分空間出租予銀行業者設置自動提款機、補摺機，增進服務便利性，照顧科技人才在公務外的生活必需。

據國產署資料，112年各部會中，交通部在公用不動產收益第一名，去年進帳150餘億元、國科會119億元、經濟部49億元、教育部47億元。另外如文化部旗下的宜蘭傳藝中心每年也有4000多萬貢獻。

此外，屋頂設置太陽能發電攝氏方面，國產署表示，東部、中南部陽光充足地區有滿多機關有設置，但收益還不大，持續配合政府政策。