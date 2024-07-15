華航直飛西雅圖串接亞洲航網 積極搶攻第六航權轉機客

中華航空7月14日起正式開通美國西雅圖航線，繼飛航美國洛杉磯、加州安大略、舊金山、紐約以及加拿大溫哥華等城市，西雅圖成為華航在北美的第六個直飛據點，為美洲航網再添生力軍。總經理高星潢親自搭乘首班台北至西雅圖CI-22班機，西雅圖機場也以水門禮迎接華航CI-22班機抵達，同時舉辦慶祝儀式見證西雅圖至台北的CI-21班機。

華航總經理高星潢表示，西雅圖航線是華航擴展北美市場的重要里程碑，作為亞洲飛航美國最近的航點，華航積極搶攻第六航權轉機產品，串接亞洲綿密航網，西雅圖可便利接轉超過50個美國內陸主要城市，其中超過八成可當日轉機，進一步促進台美間商務及觀光交流。

華航指出，深耕北美市場已超過50年，直飛西雅圖後將客運航網觸角擴張至美國西北，總計每周超過40班次往返美加地區，旅客在台、美之間將有更多的飛行選擇；同時透過綿密的區域航網搶占亞洲轉機市場，每周共近400個班次，便利服務北美往返東南亞及東北亞轉機旅客，滿足越南、菲律賓、印尼、泰國及香港等地經由台灣的中轉需求，鞏固華航航網布局。

台北-西雅圖航線以新世代空中巴士A350-900型客機執飛，7月14日來回程航班載客達幾乎全滿。台北-西雅圖CI-22航班，華航以米其林三星頤宮料理及陳耀訓冠軍麵包款待全艙等旅客，7月全新菜單包括極品四頭鮑扒撈麵佐花菇襯時蔬、私房雪菜鴨絲爆米粉佐蝦球、葡國焗雞飯、紅烏龍蜜桃麵包等。

7月14日西雅圖-台北CI-21航班，則精選在地與特色風味食材，豪華商務艙主菜提供焦糖洋蔥醬美國菲力牛排佐洋芋泥、炙烤奶油龍蝦佐天使麵、蠔油鮑魚雞柳佐野米蛋白炒飯等美味選擇，搭配西雅圖最受歡迎的經典巧達海鮮濃湯；豪華經濟艙主菜則享用勃根地燉牛肉佐洋芋泥或香芹蝦仁佐米飯；經濟艙主菜挑選年輕族群高人氣的照燒雞肉飯、台式滷肉飯；華航並為全艙等旅客準備西雅圖品牌Frans、Jcoco巧克力，讓旅客能在機上品嘗道地西雅圖多元風味。

華航致力於提供旅客優質服務，與全球首創油類保養專家「MOROCCANOIL」合作，包含洗手乳、保濕乳液及香氛噴霧等用品，品牌獨特經典香氛氣味，讓旅客在3萬英呎高空中享受療癒又滋潤的體驗，自7月起陸續於各航線提供。