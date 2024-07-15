植物診療師法 農業部：助精準用藥、提升農產安全

立法院會今天三讀通過制定植物診療師法，農業部表示，台灣正式成為全球首個制定植物診療師專法國家，將強化高風險農藥管理、協助農民精準用藥，提供更安全農產品。

為能提升農民收入、因應全球氣候變遷造成新興有害生物頻傳，以及消費者日益重視農產品安全、降低化學農藥使用風險的國際趨勢，立法院會今天三讀通過制定植物診療師法，包含提升植物保護水準，強化植物防疫檢疫及高風險農藥的使用管理，建立植物診療師專業服務體系，保障糧食安全及公共利益等。

農業部今天發布新聞稿指出，植物診療師法賦予台灣建立植物診療師專業制度的法源依據，透過國家考試選才，認證專業人員擔任植物診療師，能提供農民作物健康診療服務、輔導田間精準用藥，有助於重建源頭生產管理。同時也健全國內植物疫災防控體系專業人力資源，提升植物保護水準，強化植物防疫檢疫及高風險農藥使用管理。

農業部強調，此法通過後，農民購買農藥不會受到影響，不需要處方箋，其次植物診療師不得販賣農藥，對原先販賣農藥業者也不會有影響，而對於已領有農業技師資格者，也不會影響其執業權利。

農業部表示，植物診療師法立法後，透過專業選才制度的建立，協助農民在氣候變遷下有效防治植物病蟲害，強化台灣農業韌性。同時也降低化學農藥風險，達到維護生態永續發展，也讓農產品送達消費者手上時，讓民眾吃得更安心。