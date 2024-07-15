新北三峽飆39.4度 大台北20日前防高溫

根據氣象署網站，今天最高溫為新北三峽攝氏39.4度，主要是背風沉降、加上太陽直射，高溫時間較久；20日之前大台北、東南部仍要留意37度以上高溫，預估21日起雲量增多，高溫略降。

根據中央氣象署網站，今天最高溫為新北市三峽區39.4度，其次為苗栗縣後龍鎮38.3度；其他縣市部分，台北、桃園、雲林、嘉義縣、嘉義市、台南、高雄、屏東、宜蘭、台東都出現37度以上高溫。

中央氣象署預報員趙竑告訴中央社記者，今天因為偏東南風，西半部屬於背風沉降的範圍，高溫持續的時間較久；另外因為今天中部以北雲量較少，太陽直射加熱效果較好，普遍溫度都會偏高。

趙竑補充，新北三峽站屬於近山區地形，加上附近較多水泥建築，因此容易有溫度累積。

趙竑指出，明天除了新竹市、金馬澎地區外，各地仍會亮高溫燈號；20日之前環境偏東南風，各地白天晴朗，大台北、中南部易有37度以上高溫；21、22日雲量增多、高溫略降，但普遍仍在33至35度，局部可能達36、37度。

趙竑說，20日之前台東、恆春半島不定時有零星短暫雨，午後西半部、各山區會有局部雷陣雨，嘉義以南降雨範圍較廣，各山區可能仍有大雨發生的機會。

趙竑表示，21、22日轉偏南風，由南方大低壓帶輸入的水氣增多，全台有局部短暫陣雨或雷雨，午後中部以北、東北部地區及東部山區降雨較顯著，易有局部短暫雷陣雨。

趙竑提醒，明天的清晨至上午，由於有高層水氣移入，中南部沿海可能會有零星短暫陣雨或雷雨。

趙竑說，目前觀察菲律賓東方海面可能會有熱帶系統發展，但由於生成的位置接近菲律賓陸地，要等它移動到南海一帶後才有增強的機會，是否有機會成颱，要18、19日才會比較明朗；不過依目前資料觀察，它對台灣沒有直接影響。