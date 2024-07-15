全台「無人拉麵店」半年狂開近50間　熱門關鍵字揭曉網友最在意的是？

去（2023）年台灣業者引進韓國24小時無人拉麵店試水溫，獲得不錯回響後，今（2024）年全台各地已有數十家不同品牌、近50間無人拉麵店新開幕，《網路溫度計DailyView》1月曾在這波「無人商機」剛開始竄紅，以網路聲量探究爆紅起因。最近因為台中一家業者與消費者的互動惹議，無人拉麵店再度成為話題熱點。

無人拉麵店今年聲量高峰揭露 台中業者公審顧客成最高點

翻攝IG／abe_ramen_1

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察「無人拉麵店」近半年（2024/01/01～2024/07/09），網路聲量總共計2萬1721筆，最高峰在7月1日，單日聲量3830筆；討論聲量激增，起因是一名網友6月30日Dcard發文，描述台中一家「最扯無人拉麵店」，店家將消費者倒廚餘的監視器畫面PO網，顧客的長相清晰可見，店家公審浪費食材的行為，老闆甚至嗆聲要對顧客提告；此篇貼文炎上，不少媒體前往採訪店家並報導，吸引更多網友關注衝高討論聲量。

7月1日店家老闆娘接受媒體訪問，如果客人夾很多免費配料都有吃掉完全沒問題，卻有人夾了一堆卻倒掉造成浪費，直言公布消費者影像並表明當事人付100元可刪除不是下架費，而是浪費食材要付的錢，這筆錢會變成愛心待用餐支出。老闆娘表示沒有要公審顧客，反批許多台灣人認為「花錢就是大爺」的心態不可取，雖有少數網友看完受訪片段認同她，老闆娘反擊之舉卻引發更多網友不滿，造成話題持續延燒。

該位老闆娘為證明沒有冤枉客人，將店內監視器畫面放到YouTube平台直播，卻被網友進行「反監視」，發現她補充食材時沒戴手套和口罩，還會撥頭髮，甚至裝填食材不慎撒出照樣放回自助吧。台中市衛生局食安處8日接獲民眾陳情後上門稽查，發現「食材未離地放置」、「未出示體檢證明」、「未穿戴整齊工作衣帽」及「垃圾桶未覆蓋」等4項缺失，當場責令業者限期改善，後續將派員複查，如查獲不符規定，可依法裁處6萬元以上2億元以下罰鍰。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

從2024年聲量高峰發現，「免費配料自助吧」經常是話題焦點，1月5日台南第一家無人拉麵店開幕、台中一家無人拉麵店卻因免費配料被夾光沒補，遭顧客PO網抱怨登上新聞，兩件事都引起不少網友討論，當日討論聲量衝至874筆。1月28日台北士林一家無人拉麵店試營運3天清出6公斤廚餘，老闆向媒體透露，多是免費配菜自助吧的食材，一樣引發不少討論，聲量328筆。6月6日一篇詢問為何無人拉麵店省去人事費用，一碗還要賣90元跟有人烹煮一樣貴的發文造成討論，有人點出免費配菜可以夾到爽就是成本，卻也被質疑高單價其實是變相收取消費者的「智商稅」，在全台各地店家狂開熱潮，再掀話題，當日聲量達到488筆。

台灣人最在意「免費配料」？揭曉無人拉麵店近半年關鍵字

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統發現今年（2024/01/01～2024/07/09）「無人拉麵店」熱門關鍵字，包括泡麵、泡麵店、台灣、店家、老闆、公審、客人、浪費、食物、廚餘、免費、配料、配菜、自助、小菜、消費者、顧客等字，這間台中店家因為不滿客人浪費免費配料自助吧提供的食材，發文公審客人浪費食物一事，成為無人拉麵店最熱門的討論話題。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

不過若觀察今年台中業者公審事件「之前」（2024/01/01～2024/06/29）「無人拉麵店」熱門關鍵字，包括泡麵、泡麵店、台灣、台灣人、韓國、小時、自助、免費、配料、配菜、小菜、客人、廚餘等字，其中「自助、免費、配料、配菜、小菜、客人、廚餘」就已出現在其中，可見「免費配料」一直是無人拉麵店重要議題，消費者對於一碗動輒八、九十元的泡麵，產生從自助吧撈回本的心態，可能造成食材浪費，對經營者來說這型態店面降低人力、店租成本，免費配料變成廚餘的情況，仍有待克服。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年01月01日至2024年07月09日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『無人拉麵店』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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