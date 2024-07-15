健保點值修法 衛福部：明年1點算0.9元

「健保應該保障1點1元，並希望以法律明文規定！」國民黨立委王育敏15日指出，醫護長期淪為血汗勞工，應設法增加健保總額成長率，讓醫護人員可以加薪。但民進黨認為，健保點值入法保障恐造成預算排擠，增加千億健保支出；衛福部長邱泰源表示，可透過不修法的調整措施，確保1年後健保點值提升到0.9元。

立法院15日針對《全民健康保險法》第62條條文修正草案，主提案的國民黨立委王育敏表示，台大醫院與榮總都有開記者會，希望保障健保點值調整，讓醫療院所運作更安心；另外，健保總額成長率太低，持續提高總額成長率也是訴求之一；最後，確保點值才能讓醫事人員加薪。她希望能將健保點值1點1元入法。

綠不希望點值入法

對此，民進黨立院總召柯建銘指出，若保費不增加就會破產，且健保總額明年就會成長到9千多億，財務問題並非用單一方式解決，用修法強制調整恐不妥。民進黨幹事長吳思瑤也說，總額支付入法恐增加醫療的城鄉差距，還會讓健保增加1千多億的支出，也會影響財政紀錄。

但民眾黨立委陳昭姿直言，癌症新藥都相當昂貴，但給付卻只有適應症3分之1，還限制使用時間，期限過了還要自費，且台灣醫療長期投資不足是事實，但他們也不完全贊成國民黨提案，因此希望點值保障範圍優先用於提升醫事人員薪資，並逐步設立藥價差界線，並提升專業醫療服務費，讓醫療院所可以更永續經營。

減少健保支出因應

「會以短、中、長期做法改善，但不希望修法。」衛福部長邱泰源回應，大家都希望改善醫療環境，因此目前政府的作法，會將部分預算由健保支出改成公務預算支出，3年可以省300多億健保費，另外也要把更多政府預算撥入健保，每年會增加40億支出，而根據國發會估計，明年健保總額還會增加309到484億，希望能在114年保障1點0.9元。

健保署長石崇良補充說，考量人口率、人口結構變化，還有經濟、物價與服務成本，承諾會讓總額適度成長。另外，他也希望透過特定科別，例如外科手術保障1點1元的方式改善醫護人員待遇，下半年對離島地區住院點值通通加成30%，偏鄉地區特定醫院還會保障營運收入，不希望用齊頭式方法調整健保點值。

醫療亂象難解

「很多醫院都有急診亂象！」國民黨立委陳菁徽不滿指出，她前陣子還有看到坐在輪椅上被電擊器救起來，且分級醫療實施後，醫學中心比例沒有降低，過去都說要打破健保總額，講到現在卻都沒做。

朝野經過多位立委發言仍尚未獲得共識，柯建銘希望不要修法，但三黨能協商出共同決議以對行政部門進行要求，立法院長韓國瑜宣告休息5分鐘，讓三方繼續協商，但最終並未達成共識，相關法案將進入16日院會表決。

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