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心房顫動飆中風率 北榮脈衝場導管消融術救命新選擇

中央社／ 台北15日電

醫師指出，平均每百人就有1到2人罹患「心房顫動」，常見症狀包括心悸、胸悶、呼吸急促、頭暈或無力等，中風率更是常人3到5倍；北榮引進脈衝場導管消融手術，成治療新選擇。

53歲任職於科技業劉男有陣發性心房顫動問題，但抗心律不整藥物治療效果不佳，智慧型手錶近2個月監測顯示，心房顫動發作紀錄每週持續增加至10到15%，不時感到心悸、且運動受到限制；幸在「脈衝場導管消融手術」後近1個月，症狀大幅改善，智慧型手錶監測也未再出現心房顫動情況。

台北榮總心律不整治療暨研究中心主任羅力瑋今天透過新聞稿說明，「心房顫動」是臨床上最常見心律不整，年紀越大產生機會越高，流行病學統計，每100人就有1到2人罹患；常見症狀包括心悸、胸悶、呼吸急促、頭暈或無力，但有些患者並無症狀。

羅力瑋指出，心房顫動發作時，心房無法有效收縮，導致血液滯留，這些滯留血液若形成血塊脫離心臟，可能引發血栓；因此，心房顫動病人的中風機率是正常人3到5倍，且亦會增加心臟衰竭風險，死亡率是正常人2倍，應盡早就醫接受治療。

治療心房顫動，羅力瑋說明，包括治療高血壓、肥胖、睡眠呼吸中止，及戒菸、戒酒、運動等生活型態調整之外，目前一般治療共識，若病人心血管合併症較多、年紀較高，傾向以心律不整藥物控制；若患者較年輕或症狀明顯、合併有心臟功能不佳，則可考慮採用心導管消融術治療。

台榮心律不整中心引進最新脈衝場導管消融手術（Pulsed Field Ablation，PFA），羅力瑋說明，可在治療過程中避免對周圍其他組織造成損傷，精確度較高，減少肺靜脈狹窄、食道損傷及膈神經損傷等併發症發生；且手術時間由3至4小時縮短至1到2小時內，安全性表現更佳，為心房顫動治療手術新選擇。

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