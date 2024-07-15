植物診療師法三讀通過 我成首制定植物診療師專法國家

立法院院會今天三讀通過「植物診療師法」，我國正式成為全球第一個制定植物診療師專法之國家。農業部表示，未來將以更高位階的法律及專業人員來進行國內高風險農藥的使用管理及提供植物診療服務，將能協助農民精準用藥，減少農藥使用，提供消費者更安全的農產品。

農業部指出，「植物診療師法」賦予我國建立植物診療師專業制度的法源依據，透過國家考試選才，認證專業人員擔任植物診療師，提供農民作物健康診療服務及輔導田間精準用藥，有助於重建源頭生產管理，同時也健全國內植物疫災防控體系的專業人力資源，強化植物防疫檢疫及高風險農藥的使用管理。

農業部強調，此法通過後農民購買農藥不會受到影響，不需要處方箋；其次，植物診療師不得販賣農藥，對原先的販賣農藥業者也不會受到影響，最後對於已領有農業技師資格者，也不會影響其執業權利。

「植物診療師法」總計6章51條，法條重點包含提供農民或農企業即時、客製化植物診療服務；植物診療師由國家考試選才，建立專業人員證照制度，經考試及格領有植物診療師證書者得充任植物診療師；植物診療師對現行相關業別人員亦無業務競合，同時保障林業、園藝及農藝技師權益，未來將對應列入應考資格；未來植物診療師發現新紀錄的有害生物發生時，有義務於24小時內通報主管機關，且對於植物疫病蟲害防治事項，有遵從主管機關指揮之義務。