科技臂輔助醫療精準快速 長輩置換膝蓋更放心

大林慈濟醫院關節中心近日為名6旬婦人進行人工膝關節置換手術，以結合科技的機械手臂輔助，減少術後疼痛，更大幅提高精準度與安全性，為高齡患者提供更好的治療新選擇。大林慈濟醫院表示，隨著科技的進步，醫療結合科技輔助，ROSA機械手臂讓膝關節置換手術變得更加精準快速，為病患帶來新「膝」望。

關節中心醫師洪榮斌表示，62歲陳婦2年前因不慎跌倒後，導致左腳膝蓋軟骨破裂，巨烈的疼痛感影響她行走，因為擔心開刀留下後遺症，於是四處尋求坊間針灸、拔罐、推拿等民俗療法，但病情始終未獲得改善，在親友介紹下來到大林慈濟，評估後接受膝關節手術，才重拾健康、恢復行走能力。

醫師洪榮斌說，患者就醫檢查後，發現雙腳都有嚴重退化性關節炎與變形，評估病人的身體狀況後，先進行左腳膝關節置換手術，術後2年恢復良好，但右腳也因嚴重退化而跛行，於是建議使用最新引進的「ROSA機械手臂人工關節置換手術」，術後恢復更快，傷口也無太大的疼痛感。

洪榮斌表示，ROSA機械手臂具有許多優點，運用機械手臂輔助人工關節置換，可協助醫師手術前為病人量身訂製手術計畫，手術時精準定位，精確有效控制誤差，術後因破壞少有效降低併發症，恢復力也比較好能更快恢復正常生活；ROSA機械手臂運算切割骨頭更精確，減少不必要的破壞，對於常見的膝關節退化、或膝關節變形比較大、肉眼不易精準判斷等，都很適合此手術。

ROSA機械手臂結合多項尖端科技，包括電腦智能運算、3D立體解剖影像、全時定位追蹤導航、多動向機器人手臂等，在多項先進醫療科技的搭配輔助下，讓膝關節置換手術更精準、更快速、更安全，幫助病人預後恢復更好，長期活動力更佳，感受更貼近原生膝蓋，重拾生活品質。