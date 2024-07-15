新北美術館登上美重量級雜誌 姚仁喜重新定義高雅文化

建築師姚仁喜設計的新北市美術館，7月登上美國重量級建築雜誌Architectural Record。該雜誌擁有120年的歷史，新北美術館是台灣建築師獨立完成的公共建築中，首個獲派記者實地採訪的作品。報導形容，外國建築師經常擊敗台灣本土建築師贏得競圖，但設計結果「往往是形式主義的龐然大物，對當地生活模式蔑視而不尊重」。姚仁喜卻在新北美術館的競圖中打敗隈研吾，完成的作品「沒有典型的白牆展廳美術館那種令人窒息的高貴感，反而更像鶯歌市景的延伸，一系列空間等待藝術創作與欣賞的注入」，也引領觀眾重新思考重新思考什麼是高雅文化（high culture）。

記者Izzy Kornblatt不只實地探訪新北美術館，並採訪姚仁喜與事務所員工談建築理念。姚仁喜把新北市美術館與周遭的空間體驗形容為「電影般的體驗」，當觀眾從車站走出，會感到新北市美術館「彷彿從河床升起」，在陽光下閃爍神秘光芒。觀眾經歷混凝土結構和磚面巷弄所組成的曲徑窄巷，感受如電影般流動的空間體驗；最終在基地遠端的最高處，還可發現一個可供瞭望的磚砌平台，可俯瞰整條河流以及對面朦朧的山脈。

新北市美術館除了典型的展廳和美術館附屬設施之外，還包含大量的藝術家工作室以及藝術街坊。大元建築工場員工楊孟凡受訪時表示，希望透過建築設計讓藝術與人們親密接觸。他們將美術館的工作室、商店和餐廳等所組成的藝術街坊，排列在可以讓人自由穿越、聚落式的低矮地面層結構中，希望讓這兩者產生動態的交疊與互動。此外也設計另一系列的空間讓訪客同時感受兩者。位於中央的廣場擁有大片的落地窗讓人們可以從外部窺探美術館的內部。