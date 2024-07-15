我國AI基本法草案出爐 7原則4重點強調隱私保護兼顧人權

美國、歐洲日前陸續推出人工智慧（AI）的相關法案，國科會主委吳誠文日前表態盼台灣的AI基本法草案能加速送到行政院。今草案出爐，共列出7大基本原則與4大推動重點，國科會強調將協同各部會推動AI發展所需的法規，讓AI發展能夠持續鼓勵創新、並兼顧人權與風險因應。

國科會今日指出，AI技術近年發展快速，為整體產業與社會活動帶來廣泛的經濟和社會效益，並作為我國產業及國家發展的關鍵競爭優勢。經過審慎研議、徵詢各界意見，邀集公協會、業界領袖、大專院校校長及各部會，召開多次溝通會議，國科會今提出人工智慧基本法草案。

人工智慧基本法草案，擬定永續發展、人類自主、隱私保護、資安與安全、透明可解釋、公平不歧視及問責等7大基本原則，以及創新合作及人才培育、風險管理及應用負責、權益保障及資料利用、法規調適及業務檢視等4大推動重點，國科會指出，其將做為引導我國各機關發展與促進AI應用的原則。

國科會說明，AI技術在氣候變遷、環境、醫療、金融、交通、內政、農業、公共服務等各領域對民眾具廣泛影響，但在AI帶來社會及經濟效益的同時，也可能對個人或社會帶來新的風險或影響。因此全球主要國家皆尋求建立人工智慧的治理方針與原則，如歐盟於2021年提出「人工智慧法」、2024年通過審議，著重於人民權利的保護；美國總統於2023年發布「發展與使用安全且可信任的AI行政命令」，訂立聯邦各部門人工智慧發展的推動任務。

國科會強調，將發揮跨部會、跨領域的協調角色，配合行政院數位政策法制協調會議，協同各部會推動AI發展所需的法規及機制，期使我國AI發展能夠持續鼓勵創新並兼顧人權與風險因應，進而提升國家整體競爭力。草案預告60日，即日起至9月13日止，內容可至國科會主管法規查詢系統（https://law.nstc.gov.tw/）「草案預告」區與國發會「公共政策網路參與平臺─眾開講」(https://join.gov.tw/policies/)查詢。