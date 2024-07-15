獨／北市聯醫總院長將退休 榮總桃園分院長王智弘接任

北市聯醫總院長蕭勝煌今年屆齡65歲退休，聯醫將於明天舉辦交接典禮，將由副總院長黃遵誠暫代，據了解，新院長人選將由現任台北榮總桃園分院長王智弘接任，王過去曾擔任三軍總醫院院長資歷豐富，能為聯醫與外界建立更多元合作管道。府內高層透露，目前王的公文還在走流程，帶程序完備後將直接就任。

神經外科專長的蕭勝煌過去曾擔任仁愛院區、忠孝院區院長，後來升任副總院長，去年接任聯醫總院長一職，今年屆齡65歲即將退休，蕭表示，目前還沒想好退休後規畫，但醫療這一塊仍會繼續服務，聯醫門診會增加，當然也有很多外部單位找過他，但他開玩笑道，「不想再過朝九晚五的生活」目前還沒有答應。

聯醫將在明天舉辦交接典禮，但新院長人選手續尚未辦好，會由副總院長王懋哲先暫代，據了解，市府已鎖定人選將由曾擔任三軍總醫院長、現任台北榮總桃園分院長王智弘任，軍醫出生的王是耳鼻喉科專業，曾擔任國防部軍醫局醫務管理處長、軍醫局衛勤保健處長、國軍花蓮總醫院長，資歷豐富。