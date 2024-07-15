獨／北市聯醫總院長將退休 榮總桃園分院長王智弘接任
北市聯醫總院長蕭勝煌今年屆齡65歲退休，聯醫將於明天舉辦交接典禮，將由副總院長黃遵誠暫代，據了解，新院長人選將由現任台北榮總桃園分院長王智弘接任，王過去曾擔任三軍總醫院院長資歷豐富，能為聯醫與外界建立更多元合作管道。府內高層透露，目前王的公文還在走流程，帶程序完備後將直接就任。
神經外科專長的蕭勝煌過去曾擔任仁愛院區、忠孝院區院長，後來升任副總院長，去年接任聯醫總院長一職，今年屆齡65歲即將退休，蕭表示，目前還沒想好退休後規畫，但醫療這一塊仍會繼續服務，聯醫門診會增加，當然也有很多外部單位找過他，但他開玩笑道，「不想再過朝九晚五的生活」目前還沒有答應。
聯醫將在明天舉辦交接典禮，但新院長人選手續尚未辦好，會由副總院長王懋哲先暫代，據了解，市府已鎖定人選將由曾擔任三軍總醫院長、現任台北榮總桃園分院長王智弘任，軍醫出生的王是耳鼻喉科專業，曾擔任國防部軍醫局醫務管理處長、軍醫局衛勤保健處長、國軍花蓮總醫院長，資歷豐富。
醫界人士透露，聯醫近兩任院長都是既有體系出生，市府也希望在聯醫現有體系上能夠增加更多元與外界溝通可能性，對北市來說相當重要，王智弘過去擔任過三軍總醫院院長，對於醫療照顧這一塊有更全方位的視野，更能夠協助聯醫建立更多溝通管道。府內人士透露，目前相關手續已在辦理，完成後就會直接上任。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言