第2季開播！《我推的孩子》為何能暴紅？揭演藝圈光鮮亮麗的背後 藏有不為人知的黑暗面

日本漫畫《我推的孩子》在動畫推出後大受歡迎，除了YOASOBI所演唱的〈アイドル〉紅透半邊天，峰迴路轉的劇情也讓人十分熱愛，故事更揭開演藝圈不為人知的黑暗。

提到動畫作品《我推的孩子》，觀眾首先浮現在腦海的，絕對是YOASOBI所演唱的〈アイドル〉（Idol），這首歌不僅讓《我推的孩子》紅透半邊天，更將YOASOBI的人氣推到超乎想像的巔峰，光是這首歌在YouTube上的觀看次數，就已經突破了5億次之多，故事主人翁星野愛的甜美形象，更是深植人心。

《我推的孩子》是由赤坂明原作、橫槍萌果作畫的日本漫畫，從2020年開始正式連載，本身就受到熱烈迴響的這部作品，在2023年4月動畫正式播出後，隨即成了各大排行榜上的常客，鮮明的題材和立體的角色個性，讓沒看過原著的觀眾也深深愛上。

《我推的孩子》的「推」意思，在日語上代表著「推薦的人」，而在本作以轉生為題的主軸上，有著轉生為「我所推薦的人的孩子」之意，也是故事主角阿奎亞和露比的寫照。

《我推的孩子》星野愛、阿奎亞和露比。羚邦

雖然《我推的孩子》聚焦在偶像光鮮亮麗的一面，但它完全不是普通的偶像題材作品，反而更多的是揭穿演藝圈不為人知的黑幕，包含偶像、演員、收視率、包裝人設、實境秀與網路霸凌等議題，十分寫實而深刻。

在大量反轉、推理、復仇與猜忌的核心下，《我推的孩子》如今正式播出第2季，而且依然有著極高的討論。

究竟，為什麼《我推的孩子》這麼紅？為什麼它是一部值得發人深省的神作？

1、劇情毫無冷場，節奏明確飛快

《我推的孩子》故事主人翁星野愛。羚邦

《我推的孩子》描述，雨宮吾郎是在鄉下地區工作的婦產科醫生，某天，他的本命偶像星野愛出現在了他面前，而且錯愕地發現她身懷雙胞胎，幾經思量後，他決定接受星野愛懷孕的事實，並且全力協助，但是雨宮吾郎在星野愛分娩前被人殺害，她則生下一對龍鳳胎。

當雨宮吾郎再次張開眼睛時，發現自己竟然轉生成為星野愛的其中一名孩子。同樣轉生為星野愛孩子的，則是生前同為她的粉絲、雨宮吾郎曾經照顧過的患者天童寺紗理奈，他們被取名為阿奎亞和露比。

雖然不明白自己被殺害的原因，但雨宮吾郎很快就接受自己已經成為最愛的偶像之孩子的事實。然而多年後的某天，星野愛卻遭到瘋狂粉絲刺殺，阿奎亞和露比在逐漸接近媽媽生前活躍的演藝圈之前，也發現母親遭殺背後的真相。

《我推的孩子》故事就此展開，在節奏明快和完全不拖泥帶水的情節裡，找出事情的真相。

2、轉生的奧妙，孩子的外表卻有著大人的靈魂

阿奎亞誓言找出媽媽被殺害背後的真相。羚邦

《我推的孩子》最有趣的地方，絕對是帶有前世記憶並轉生的橋段。

阿奎亞和露比都有自己生前是醫生、病人的記憶，而且在同樣的知識背景下，他們也將這些腦海中的事物全都帶到來生。雖然兄妹倆彼此都知道對方有前世記憶，但互相不知道彼此的身份。

於是，雖然他們有著稚氣的外貌，但內心底下卻是個不折不扣的大人，超乎想像的成熟和沈著，經常能展現出其他成人都未必擁有的冷靜。

擁有著演藝圈夢的妹妹，和極力想要阻止妹妹步上媽媽後塵的哥哥，在阿奎亞深知無法阻止露比夢想的企圖心後，也決定就近保護他。他們一個的目標是想要成為和媽媽一樣的偶像巨星，而另一個的目的，只是揭穿一切幕後的真相。

3、層層謎團，讓《我推的孩子》充滿可看性

露比的目標，是成為和媽媽一樣的偶像歌手。羚邦

在《我推的孩子》裡，觀眾可以隨著故事的進展，發現更多謎團的存在，像是星野愛的先生究竟是誰？為什麼她甘願瞞著所有人也要生下孩子？誰是殺死雨宮吾郎的兇手？為什麼要對一個醫生痛下毒手？殺死星野愛的瘋狂粉絲，幕後是有誰指使？他又怎麼知道星野愛的各種資訊？

這層層的謎團，在當紅偶像星野愛過世的當下，曾經引起了媒體的瘋狂追逐和討論，也是社群上最發燒的話題，但隨著時間的流逝，這個大事件卻漸漸被世人遺忘，彷彿星野愛本來就不存在，一切就此不了了之。

在乎這一切的，只剩下阿奎亞，他誓言要揭開這位不負責任父親的祕密、找出對方究竟是誰，更挖掘背後殘酷的真相。

4、《我推的孩子》徹底揭露演藝圈不為人知的黑暗

《我推的孩子》是本對演藝圈殘酷又寫實的教科書。羚邦

無論每個人是否對演藝圈感到好奇、是不是真正想要踏入這個產業、享受被世人矚目的快感，《我推的孩子》都是一個徹底揭穿這光鮮亮麗背後，種種不為人知真相的作品，在這個競爭壓力極大的舞台上，有著血淋淋的黑暗。

基本上，觀眾可以將《我推的孩子》理解成一本現實社會和演藝圈的教科書，在那個什麼都要流量、收視率、討論度、實力的圈子裡，有時候會不會紅，也沒有人可以說出個所以然，但在大部分可控的條件下，許多製作人會刻意營造一個成功的人設，藉以一種包裝過後的面容，呈現在觀眾眼前。

很明顯的，在那個很快就會被淘汰、被世人遺忘的世界裡，許許多多都是謊言，演藝圈充滿了殘酷的生態、為了生存無所不用其極的手段，人紅是非多的真實，每天都在上演。

5、完美無瑕的動畫製作規格

《我推的孩子》動畫製作非常細膩。羚邦

《我推的孩子》是部由動畫工房所製作的作品，一直以來製作動畫就非常講究的這間公司，過去數十年來每年都會推出3至5部不同的作品，基本上已是業界口碑最高的品質保證。

這次，由於《我推的孩子》本來就是演藝圈取向的作品，故事自然有大量關於表演的橋段，於是在畫面呈現舞蹈、歌曲、光影、肢體和眼神的表演細節時，會真的有在看演唱會的錯覺，他們的眼神都會閃耀著熠熠星光，非常動人。

特別是星野愛所屬的偶像團體B小町在表演時，那細微的分鏡就精湛的重現了原作漫畫的風格和氣勢，超細膩的畫風勾勒出整部作品的夢幻與浪漫，和黑暗卻陰險的故事核心有著很大的對比和衝擊。

《我推的孩子》劇照。羚邦

（本文出自2024.07.12《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）