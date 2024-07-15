影／阿婆的菜瓜布 可望成為世界垂直農場人造泡綿解方

苗栗縣參加今年巴黎國際發明展獲得5金1銀11銅佳績，多項設計不但具巧思，其中國際水耕及垂直農場幾乎多使用化工人造泡綿育苗，每年丟棄數百億個，成為農業廢棄物，台灣代表團參賽廠商以國內常見的「絲瓜絡」纖維取代泡綿，可減少大量塑膠廢棄物，且使用效果更佳，贏得金獎肯定。

縣長鍾東錦近午時在縣府接見代表團獲獎的大學師生及發明廠家，今年參賽的「含金量 」是去年的5倍，成果豐碩，也有廠商研發的產品得獎後，日本業者前兩天就搶先簽下代理權，另外聯合大學工業設計系師生的無塑封箱膠帶及切割工具也獲金獎，評審團認為如迴紋針、便利貼一般，有機會讓每個人都用到，有效改善全球塑膠垃圾氾濫的危機。

今年獲獎單位研發的產品五花八門，有竹炭鍋、避難逃生背包、全自動清洗系統設備等共17件，其中避難逃生背包獲金獎後，已在電商平台進行群眾募資並成功募得800多萬元。

縣府工商發展處指出，縣府對企業創新發展非常重視，每年都編列預算向經濟部爭取經費協助廠商參與創新研發的SBIR計畫，鍾縣長就任後並加碼每年補助近千萬元，這次參展獲獎的6家廠商，就有3家是縣府SBIR的補助廠商，其中偉鵬科技研發的模組化全自動清洗系統設備更榮獲發明展金獎。

代表團顧問徐義權指出，受乾旱、洪澇等極端氣候衝擊，全世界恐有缺糧危機，最佳解方是將糧食種在室內的垂直農場，「光鮮綠蔬」創辦人吳載道是苗栗市人，有感於水耕種植使用人造海綿不符合減塑減碳，在團長徐捷中協助下成功研發絲瓜絡水耕泡棉，業者第一個專利創作首次參展就奪金，可望解決歐洲各國垂直農場無法回收使用的廢棄人造泡棉。