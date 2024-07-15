入伏多出汗可祛濕？多喝綠豆湯消水腫？小心養生變養病

一年之中最炎熱的「三伏天」來了，15日為初伏第一天。天氣熱多出汗可以祛濕？多喝綠豆湯可以消水腫？上海解放日報旗下新媒體《上觀新聞》指出，一些不正確的觀念「養生」恐怕反而成為「養病」。

今年「三伏天」時間表為初伏（10天）：7月15日至7月24日；中伏（20天）：7月25日至8月13日；末伏（10天）：8月14日～8月23日。

《上觀新聞》指出，「三伏天」需注意幾個養生誤區，如過度消暑。文章稱，夏季天氣炎熱，很多人為了消暑，喜歡吃冷飲、吹空調、洗冷水澡，對於「貪涼」的人來說，比起消暑，其實更需注意防寒。

因為冷熱交替除了容易感冒、受寒，還會增加心臟負擔，嚴重時還會誘發心腦血管發生意外，甚至造成死亡。冷氣溫度建議設定在26℃，洗澡水溫也最好控制在35℃～38℃，對心臟、血管、皮膚刺激較小。 至於喝水的溫度，煮沸後自然冷卻至20℃～25℃的白開水是比較好的飲用水。

此外，大陸有句俗諺稱：「冬練三九、夏練三伏」，因此很多人喜歡在三伏天更加努力運動，覺得出汗多可以祛濕、減肥，殊不知出汗過多會耗傷人體陽氣和津液，對身體反而有害。

《上觀新聞》指出，夏季運動要避開高溫時段，最好選擇氣溫較低的時候，在陰涼處運動。運動方式以走路、八段錦、打太極拳、瑜伽等輕量運動為主，只要適當出汗即可。

夏天還有不少人喜歡把綠豆湯當水每天都喝，覺得可以利水消腫、清熱解毒、消暑。但綠豆性寒，長期大量飲用綠豆湯容易傷脾胃，建議一周喝1～2次，每次喝1碗即可，且避免空腹飲用。

脾胃功能相對較弱的人則應盡量少喝綠豆湯。 患有高血壓、高血糖等慢性疾病，需要每天按時服藥（尤其是中藥）的老年人，也應盡量少喝綠豆湯。