「人間條件一」宣布加演 第一代「阿美」黃韻玲阿嬤再上身

綠光劇團戲劇「人間條件一」重磅回歸，公布後狂賣1萬5000張票，主辦單位在昨天舉辦的綠光粉絲同樂會上宣布再加演4場，第一代「阿美」黃韻玲更力挺現身，上演母子相愛相殺。

綠光劇團今天透過新聞稿分享，綠光粉絲同樂會活動滿滿，長達2.5小時，有吳念真、李明澤、姚人多與柯一正合體的人間相談室座談會，爆料不少幕後秘辛。

吳念真表示，「人間條件一」是他23年前被朋友動之以情，寫出一個認為可以跟觀眾「更加接近」的劇本，沒想到從此涉入江湖，更自爆只花3天就把「人間條件一」寫完。

故事主場景圍繞在一個里長辦公室裡，16歲女兒阿美情竇初開，卻感受不到家庭溫暖與關心。身為里長的父親只想著靠歪路賺錢，母親則沉迷於電視劇無法自拔，身旁還有一群進進出出不務正業的鄰居們，有天過世的阿嬤竟附身在阿美身上回到人間。

昨天同樂會上，在2001年扮演第一代阿美的黃韻玲悄悄現身舞台，與新生代阿美方宥心接替演出阿嬤一角，和飾演兒子的洪都拉斯各執雞毛撢子與雨傘大戰300回，上演母子相愛相殺戲碼，讓全場笑到不行、掌聲不斷。

被問到哪一齣才是心目中最喜愛的「人間條件」時，身為編劇的吳念真表示，他的最愛是「人間條件3」，因為寫的是他的回憶，創作過程還邊寫邊哭。

系列23年一路走來，吳念真回憶，關於「人間條件」的最深刻印象，就是多年前看到電視台採訪一名企業家族內鬥的家屬，當時對方回覆媒體問題時說，先前去看了一部舞台劇，有句對白很適合送給大家「人常常都用自己的想法，去猜想自己根本不了解的事情，我也是這樣，你們也是這樣。」讓吳念真在電視機前面鼓掌大喊：「你竟然背出台詞。」

綠光劇團表示，8月16日起，「人間條件一」將於台北、高雄、台中巡演，目前台北場幾乎完售，特別為觀眾再加開4場台北演出。