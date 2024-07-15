越南軍醫院來取經 向高雄小港醫院學習咀嚼吞嚥照護

為讓越南吞嚥障礙的病人帶來更佳的醫療品質，越南175軍醫院團隊去年來台與高雄市立小港醫院簽約學習咀嚼吞嚥照護，今天起再接受14天進階課程，盼將專業醫療知識及照護模式帶回越南。

越南175軍醫院團隊去年3月來台與高雄市立小港醫院簽約，學習咀嚼吞嚥照護，這次再度來台，今天起越南175軍醫院原班人馬將展開為期14天進階受訓課程。

高雄市立小港醫院今天新聞稿表示，有別於去年課程，此次屬於進階課程，包括吞嚥照護模式、實務訓練操作與導引，並至文健站、病房進行實作，希望讓越南團隊結訓返國後，將所學的專業醫療知識、照護模式傳承給當地越南政府。

越南175軍醫院醫師Bui Thi Duyen表示，之前將許多咀嚼吞嚥照護知識帶回越南進行平行推廣，希望這次2週的進階課程能在越南建立完整的團隊，為越南吞嚥障礙的病人帶來更佳的醫療品質。

小港醫院副院長馮明珠說，越南175軍醫院是越南南部最高軍隊醫院，服務當地群眾，小港醫院2020年和越南175軍醫院合作簽署合作備忘錄（MOU），當得知越南當地未發展咀嚼吞嚥照護，因此希望將先進技術和理念讓對方帶回家鄉。

2週進階課程有咀嚼吞嚥障礙進階臨床評估與處置、吞嚥內視鏡檢查進階及實作、咀嚼吞嚥障礙社區篩檢實作、吞嚥檢查食製備、介護食製作、門診、病房營養照顧等，受訓的7名種子醫師、復健師、護理師可學習到進階照護，收穫滿滿。

小港醫院院長郭昭宏表示，越南175軍醫院7名學員將是小港醫院在越南最好的外交大使，希望讓咀嚼吞嚥照護模式在越南落地生根，翻轉越南政策，也擴大小港醫院在國際的影響力。