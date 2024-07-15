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2024夏至藝術節 《列車毛古拉斯，要開了》沉浸式演出

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺南市政府

2024夏至藝術節，由雲嘉嘉南四縣市總共規劃54場涵蓋親子劇、戲劇、布袋戲、音樂、舞蹈等藝術饗宴。其中臺南新營策辦17場系列活動，首檔跨域展演即廣受民眾敲碗期待的「移動劇場」。

    南市文化局表示，《列車毛古拉斯，要開了》以肢體戲劇的方法，運用各種不同物件，帶來具有互動性的沉浸式演出。透過六位長期從事紅鼻子小丑醫生訓練及有喜劇演出經驗的演員們共同即興創作，用三段精采有趣的小戲，以詼諧有趣的劇情及小丑演出技巧，在視覺與聽覺的相互激盪中，陪伴觀眾探索充滿想像的新世界，一起共度這段60分鐘在火車上難忘的奇幻旅程。

    南市文化局補充，2024夏至藝術節「移動劇場」7月20日起由雞屎藤舞蹈劇場接續推出《再會啦！黃昏發的尾班車》2.0版。

聚傳媒

劇場 夏至 文化局

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