防藥癮替代治療者染結核病 疾管署推檢驗前驅計畫

因藥癮者潛伏結核感染陽性率高於一般接觸者，疾管署今天起與南投醫院、草屯療養院合作，整合公衛、防疫及精神醫療團隊，針對藥癮替代治療者啟動LTBI檢驗與治療前驅計畫。

衛生福利部疾病管制署長莊人祥今天與南投縣衛生局長陳南松、衛福部南投醫院院長洪弘昌、衛福部草屯療養院院長藍祚鴻，共同宣告啟動「替代治療者潛伏結核感染（LTBI）檢驗與治療前驅計畫」，創全國之先整合公衛、防疫及精神醫療團隊，為因藥癮接受替代治療民眾提供LTBI檢驗與治療服務。

莊人祥透過新聞稿表示，期待透過跨院際、跨科別、跨醫療與公衛的協力合作，以病人為中心提供醫療照護，降低結核病新案發生率，朝2035年消除結核目標邁進。

疾管署說明，LTBI是人體感染結核菌、尚未發病成結核病的狀態，沒有症狀也還不會傳染。而結核病潛伏期長達終生，但LTBI檢驗陽性者接受治療，有高達9成以上的保護力，可避免發病成為結核病。

疾管署指出，2023年國內結核病發生率為每十萬人口28人，為加速達成2035年消除結核目標，自2008年起推動LTBI檢驗與治療計畫，2017年起並逐步擴大推動至山地原鄉、長照機構住民與工作人員、矯正機關收容人與工作人員、來自結核病高負擔國家的新住民、及風險較高的共病族群（包含愛滋感染者、洗腎病人、慢性阻塞性肺病、免疫不佳者等）。

疾管署發言人曾淑慧對媒體說明，統計顯示藥癮者LTBI陽性率約22%，跟一般結核病接觸者的12%高約1倍；該族群居住場所常不固定、經濟收入不穩定、健康意識較薄弱等因素，公共衛生及醫療人員不易觸及，需藉助與藥癮治療專業團隊合作，因此推出此前驅計畫，為接受藥癮治療者提供LTBI檢驗與治療。

疾管署表示，盼藉此次建立可運作與執行的模式，以作為典範推廣至全國，增進替代治療者健康，同時保護醫療工作人員免於感染結核菌風險，並阻斷社區結核菌傳播。